Wien – Das Bündnis "Links", dem auch die KPÖ angehört, hat genügend Unterschriften für ein Antreten bei der Wien-Wahl gesammelt. Das teilte die Liste am Montag mit. Man habe bereits eine Woche vor Ende der Frist "locker" die erste Hürde am Weg zum Einzug in den Gemeinderat geschafft, hieß es in einer Aussendung.

Mehr als 5.500 Menschen hätten ihre Unterstützung bekundet, damit sei ein Antreten in ganz Wien gesichert. Nötig sind für ein Antreten in allen Wahlkreisen und Bezirken knapp 3.000 Unterschriften.

Bei den tausenden Gesprächen mit den Unterstützern habe man erkannt, "wie sehr sich die Wiener Bevölkerung nach Veränderung sehnt", wie betont wurde: "Dieser Rückhalt gibt uns Kraft und Mut für den kommenden Wahlkampf." Wien müsse eine Stadt für alle werden und dies sei nur mit einer starken linken Kraft im Gemeinderat und in den Bezirksvertretungen möglich. (APA, 10.8.2020)