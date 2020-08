Olaf Scholz und Pamela Rendi-Wagner trafen sich am Montag zum Austausch. Foto: apa / georg hochmuth

Wien – Wenn eine ohnehin komplizierte Welt sich in der Krise befindet, ist es beruhigend, wenn man sich auf Universales verlassen kann – so konnte man zumindest SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner verstehen, als sie bei der Pressekonferenz nach einem Arbeitsgespräch mit dem deutschen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte: "Egal, wo Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hinkommen, sie bekommen immer die gleichen Fragen." Die Frage, die die Parteichefin hier scherzhalber kommentierte, war eine nach den schlechten roten Umfragewerten, mit denen beide Parteien zu kämpfen haben.

"Zweite Pleitewelle"

Einen gewichtigen Unterschied gibt es aber zwischen den österreichischen Roten und den deutschen: Jene im großen Nachbarland sind in der Regierung. Grund genug für Rendi-Wagner, Scholz’ Arbeit als Finanzminister zu loben. Das deutsche Corona-Konjunkturpaket sei nämlich "groß, unbürokratisch, schnell" und zeige seine Wirkung: Der Anstieg der Arbeitslosigkeit sei in Deutschland sehr viel geringer ausgefallen als in Österreich. Es mache eben "einen Unterschied, wer regiert", sagte Rendi-Wagner – das gelte besonders für Krisenzeiten.

Die Parteichefin und Klubobfrau warnte vor einer "zweiten Welle der Arbeitslosigkeit" in Österreich und vor einer "zweiten Pleitewelle": "Das darf nicht passieren", erklärte sie.

Scholz wurde von seiner Partei kürzlich zum Kanzlerkandidaten gekürt, nachdem er die Stichwahl für den Parteivorsitz verloren hatte. Und auch wenn die Bundestagswahl erst 2021 stattfinden wird, setzte er schon zu so etwas wie einer Wahlkampfrede an: "Die Corona-Krise belehrt alle eines Besseren, die glauben, sie kämen alleine besser zurecht." Das umfangreiche Wirtschaftspaket in Deutschland sei der beste Beweis, dass es gemeinsam am besten gehe: Auf 24 Monate wurde dort das Kurzarbeitprogramm ausgeweitet, um Unternehmen und Beschäftigten bis zum Ende der Krise größtmögliche Sicherheit zu verschaffen.

Geschlossenheitsneid

Rendi-Wagner schien nicht nur von Scholz’ Politik angetan, sondern auch von seinem innerparteilichen Standing: Die Geschlossenheit seiner Partei bei der Entscheidung für ihn als Kanzlerkandidaten habe "dazu geführt, dass die SPD schon an Vertrauen gewonnen hat". (sefe, 24.8.2020)