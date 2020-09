Spitze

Der "Perfekte Bleistift" von Graf von Faber Castell Foto: Hersteller

Notizen und Skizzen gehen mit einem Bleistift leicht von der Hand. Doch nur allzu schnell wird er stumpf, oder es passieren Flüchtigkeitsfehler. Dann beginnt die Suche nach Spitzer oder Radiergummi. Mit dem "Perfekten Bleistift" von Graf von Faber Castell (Brown Edition, 270 Euro) hat man beides stets griffbereit. Der Spitzer ist in der Schutzkappe integriert, die auf das andere Ende aufgesetzt als Griffverlängerung dient, wenn der Bleistift zu kurz wird. Unter der Kappe des Krönchens befindet sich der Radiergummi. Dieser ist genauso austauschbar wie der Spitzer und der Bleistift selbst. (Michael Steingruber)

www.graf-von-faber-castell.at





Behübscht

Schreibheft aus der Serie Dahlia von Cedon Foto: Hersteller

Das Werken vieler Menschen im Homeoffice zeigt Auswirkungen am Schreibwarenmarkt – man gönne sich für zu Hause hübschere Sachen als im Büro, so erzählte vor kurzem ein Branchenvertreter. Das geht beispielsweise mit der neuen Serie Dahlia von Cedon (ab 3,80 Euro). Sie umfasst vom Schreibheft (DIN A4 und A5) bis zum Wochenplaner allerlei Zubehör für das stilvolle Arbeiten daheim. Ist doch der Bürobesuch angesagt, dann packt man die Papierwaren in den faltbaren Shopper der gleichen Serie. Das Tüpfelchen auf dem "i" ist schließlich die passende Dahlien-Maske. (Petra Eder)

www.cedon.de





Gekupfert

Präzisionslesezeichen von Manufactum Foto: Hersteller

Manche falten Eselsohren in ihre Bücher, andere verwenden geflochtene Bändchen oder Tierbilder als Lesezeichen, und eine dritte Spezies muss immer wieder jene Stelle suchen, bei der sie beim letzten Mal mit dem Lesen aufhörte. Eine stilvolle Alternative für alle Ladies und Sirs unter den Buchwürmern sind die Präzisionslesezeichen (10,50 Euro für 50 Stück), die Manufactum unter anderem in Kupfer im Sortiment führt. Die biegsamen Klammern in Pfeilgestalt, also auch "Book darts" genannt, markieren all jene Stellen in einem Buch, die man wiederfinden möchte. (Michael Hausenblas)

www.manufactum.at





Aufgehoben

Stiftehalter Scala Foto: Hersteller

Wer noch immer im Homeoffice sitzt und das Gefühl hat, das Chaos nehme überhand, braucht Hilfe organisatorischer Natur. Ein Anfang wäre gemacht mit einem Accessoire (Stiftehalter Scala, 25 Euro), das auf dem Schreibtisch für Ordnung sorgt und nebenbei Memphis-Vibes verbreitet. Oder den Schreibtisch in eine metaphysische Vision à la Giorgio de Chirico verwandelt. Eine weitere gute Nachricht: Der rosafarbene Helfer aus Beton, der auf Instagram sicher auch gut ankommt, nimmt nicht viel Raum ein: 7,5 Zentimeter ist er hoch. Dafür dürfte Platz auf dem kleinsten Arbeitstisch sein. (Anne Feldkamp)

www.doiydesign.com





Goldrichtig

Kalligraphietinte Elixir Calligraphy Yellow Gold von Montblanc Foto: Hersteller

Trotz royaler Namensgebung haftet dem Schreiben mit königsblauer Tinte etwas Alltägliches an. Wer Handgeschriebenem eine besondere Note verleihen möchte, kann von der schnöden Standardfarbe auf edles Gold wechseln. Elixir Calligraphy Yellow Gold (Tintenfass 50 ml, 60 Euro) von Montblanc ist eine permanente Tinte. Diese enthält mehr Feststoffe als andere Tinten. Verdunstet das enthaltene Wasser, setzen sich Ruß und Sediment im Schreibgerät ab. Darum sollte die Feder nach der Verwendung von permanenter Tinte mit lauwarmem Wasser gereinigt werden. (Michael Steingruber)

www.montblanc.com

(RONDO, 30.9.2020)