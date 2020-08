Strauss' Salzburger "Salome" (2018) mit Asmik Grigorian kommt ins Kinor. Foto: APA/BARBARA GINDL

Salzburg – Die Salzburger Festspiele kommen ins Kino: Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums werden zehn Opern der vergangenen Jahre in der Serie "Salzburg im Kino" ab Oktober in etlichen Kinos im deutschsprachigen Raum zu sehen sein. Die Tickets kosten 15 bis 20 Euro. Den Auftakt macht die legendäre "La Traviata" mit Anna Netrebko und Rolando Villazon aus dem Jahr 2005, die am 24./25. Oktober gezeigt wird.

Die weiteren Filme sind Beethovens "Fidelio" aus dem Jahr 2015, Mozarts "Die Zauberflöte" (2018) und "Le Nozze di Figaro" (2006), Verdis "Don Carlo" (2013), Puccinis "La Boheme" (2012), Strauss' "Salome" (2018), Rossinis "Italiana in Algeri" (2018) und Verdis "Aida" (2017), zum Ende der Serie wird am 26./27. Juni 2021 die "Cosi fan tutte" aus dem heurigen Jahr zu sehen sein.

Welche Kinos teilnehmen, steht im Detail noch nicht fest, hieß es am Freitag bei der zuständigen Agentur. Die Übertragung der Premieren von "Jedermann" und "Elektra" hätten heuer zu Beginn des Festivals rund 100 Kinos in Österreich, Deutschland und Russland gezeigt. Mit einer ähnlichen Zahl an teilnehmenden Kinos sei bei den zehn Opern zu rechnen, hieß es. (APA, 28.8.2020)