Schauen Sie sich die PKs vom Bundeskanzler und den Ministern noch an – oder verzichten Sie auf diese Art der Information?

Der Beginn der Corona-Pandemie war einschneidend. In einer Pressekonferenz informierte uns die Regierung über den bevorstehenden Lockdown und die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Regelmäßig wurde über neue Maßnahmen informiert, später dann über die langsame Rücknahme dieser Einschränkungen. Das Anschauen einer Pressekonferenz war vielfach informativ, betrafen die verkündeten Regelungen doch die eigene Lebensgestaltung.

Die Corona-Pandemie wird mit regelmäßigen Pressekonferenzen begleitet – zu viel des Guten oder notwendige Transparenz der Regierungsarbeit? Foto: Matthias Cremer

Durchhalteparolen und Appell an den Hausverstand

Nun stehen wir am Beginn der kalten Jahreszeit, in der sich das gesellschaftliche Leben wieder mehr nach Innen verlagert, die Schule wieder startet und die Infektionszahlen wieder steigen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach vergangenen Freitag über die "Lage der Nation": "Einfühlsame Durchhalteparolen für die kalte Jahreszeit wechselten sich ab mit zuversichtlichen Versprechen, dass Österreichs Wirtschaftsmotor bald wieder anspringen werde. Viele Details blieb Kurz jedoch schuldig," analysiert DER STANDARD.

Diese Woche referierte der Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) über die vergangenen sechs Monate und gab einen Ausblick auf den Herbst und Winter. Er appellierte an den Hausverstand und gab sich zuversichtlich. Auf die Frage, ob es Verschärfungen der Maßnahmen geben wird, verwies er auf eine neuerliche Pressekonferenz mit Sebastian Kurz (ÖVP), Werner Kogler (Grüne), Karl Nehammer (ÖVP) und ihm. Gespannt wurde darauf gewartet, aber statt eines erwarteten Maßnahmenpakets wurden Empfehlungen und ein erneuter Appell an die Eigenverantwortung ausgesprochen. Inhaltlich war wenig Neues zu vernehmen, was die Opposition auch kritisierte und daher als "Showpolitik" bezeichnete. Die Meinung von STANDARD-User"LaSaenz" über PKs:

Die wichtigsten Infos kann man rasch nachlesen, so Poster "randomFella":

Schauen Sie Pressekonferenzen?

Warum, warum nicht? Welche PKs waren Ihrer Meinung nach informativ, welche waren überflüssig? Erwarten Sie sich dabei konkrete Inhalte, oder braucht es PKs auch für Emotionen, Zuspruch und Appelle? (wohl, 4.9.2020)