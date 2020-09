Von Neu-Delhi bis London per Bus, mit Zug, Flugzeugen und Fähren auf entlegene Inseln, per Autostopp ans Ende der Welt: Welche zeitintensiven Abenteuer haben Sie erlebt?

Wie lange sind Sie auf Reisen schon im Bus gesessen? Foto: gettyimages/istockphoto/Milos-Muller

In Neu-Delhi in den Bus einsteigen und 70 Tage, 18 Länder und 20.000 Kilometer später in London wieder aussteigen: Das wird für abenteuerlustige Reisende ab Mitte 2021 – vorausgesetzt, Corona spielt mit – zur Realität. Abstecher und Stopps bei den Pagoden von Myanmar, der Chinesischen Mauer oder Städten wie Moskau, Samarkand, Bukhara oder Prag inklusive. Immerhin 40.000 potenzielle Teilnehmer haben beim Reiseveranstalter "Adventures Overland" bereits Interesse bekundet.

Eine 70-tägige Reise bis zum Ziel – wobei hier ja eher der Weg das Ziel ist – mag exzessiv scheinen, doch die meisten haben für einen besonderen Urlaub schon einmal eine überlange Anreise in Kauf genommen. Ob man sich per Flugzeug mit zweimal Umsteigen und einmal Flughafen wechseln auf den langen Weg nach Feuerland macht oder mittels Zug, drei Flugzeugen und zwei Bootsfahrten zu einer entlegenen indonesischen Insel aufbricht – manchmal geht es eben nicht anders, und am Ende hat man immerhin eine gute Geschichte zu erzählen.

Wäre das etwas für Sie?

Welche Busreisen haben Sie bereits unternommen? Wären Sie interessiert an der 70-tägigen Busreise? Und welche langen Anreisen haben Sie bereits hinter sich? Teilen Sie Ihre Geschichten im Forum! (aan, 8.9.2020)