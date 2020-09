MNS für NMS und Co.: Corona-Ampel Gelb für Wien bedeutet verschärfte Maßnahmen zum Schulstart. Foto: APA / HELMUT FOHRINGER

Wien – Für die Schule, die im Osten am Montag startet, bedeutet Gelb "Normalbetrieb mit verstärkten Hygienevorkehrungen". Betroffen sind davon vorerst also die Wiener. Diese Maßnahmen umfassen verpflichtendes Tragen von MNS im Eingangsbereich für Eltern und Betreuer sowie für alle außerhalb der Klasse, Sportangebote vorwiegend outdoor sowie Singen entweder im Freien oder mit Maske, Durchlüften sowie ein Reinigungs- und Raumkonzept für Gruppen. Wo es pädagogisch sinnvoll und organisatorisch möglich ist, sollten Aktivitäten ins Freie verlagert werden.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Freitag betont, dass er die Empfehlungen der Corona-Kommission für die Schulen "selbstverständlich übernehmen" werde. "Im Unterricht oder auf dem Pausenhof muss keine Maske getragen werden", betonte Faßmann in seiner Stellungnahme.

Grüne Regionen warten ab

Welche Maßnahmen zum Schulstart in den übrigen Bundesländern gelten werden, ist noch nicht fix. Die Corona-Kommission, die über die Ampelfarben der jeweiligen Bezirke entscheidet, wird am Donnerstag davor erneut tagen, am Freitag wird ihr Votum dann bekanntgegeben. Bei der heutigen ersten Schaltung wurden nur die Bezirk Kufstein sowie die Städte Wien, Linz und Graz auf Gelb gesetzt. Auch in der Steiermark, in Oberösterreich und Tirol könnte also zumindest für einen Teil der Schüler das neue Schuljahr mit Mund-Nasen-Schutz abseits des Klassenzimmers beginnen.

Für die Schulen ist seit Mitte August bekannt, wie sich die unterschiedlichen Maßnahmen auf den Schulbetrieb auswirken. "Das hat Unsicherheit genommen, die Schulen konnten sich gezielt auf den Start vorbereiten", so der Minister. "Ich habe die Rückkehr zu einer weitgehenden Normalität im Schulbetrieb versprochen, und die wird es jetzt auch geben", betonte Faßmann erneut. Immerhin sei Schule nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein sozialer Ort. Auch für die Eltern sei die Rückkehr in ein Stück Alltag nach den schwierigen Wochen im Frühjahr wichtig. Faßmanns Appell: "Blicken wir respektvoll, aber vor allem mit Zuversicht in das neue Schuljahr!"

Auf der Homepage (https://corona-ampel.gv.at/) sind alle Maßnahmen nachzulesen, die mit den Ampelfarben verbunden sind. (APA, 4.9.2020)