Österreichs Fußballteam möchte in der Nations League nachlegen. Am Montag gastiert Rumänien in Klagenfurt. Die Favoritenrolle haben die Hausherren inne

Foda über Rumänien: "Das ist eine Mannschaft, die spielerisch gut ist, die gerne den Ball hat." Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Ticker: Österreich vs. Rumänien, Mo., 20.45 Uhr

Teamchef Franco Foda war am Sonntagmittag immer noch angetan von der respektablen Leistung gegen Norwegen. Wobei er nach Abnahme der Maske feststellte, dass dieses 2:1 in Oslo "Schnee von gestern ist. Wir haben es kurz Revue passieren lassen, sofort mit der Regeneration begonnen." Es sei lediglich ein guter Start in die Nations League gewesen. "Um daraus einen perfekten zu machen, müssen wir Rumänien schlagen."

Das Spiel findet am Montagabend im aufgrund der Corona-Auflagen leeren Klagenfurter Stadion statt (20.45 Uhr, ORF 1). Der einzige Vorteil dieser Stille und Einsamkeit ist laut Foda folgender: "Man hört die Anweisungen besser." Gravierende Einschränkung: "Ohne Fans gibt es keinen richtigen Fußball."

Der Fußball, den das österreichische Team am Freitag in Oslo praktiziert hat, der war überhaupt nicht falsch. Aggressives Pressing, schnelles Umschalten, viel Ballbesitz, hohes Tempo. Das Fehlen von Kapazundern wie David Alaba oder Marko Arnautovic war wurscht. Gegen Rumänien soll darauf aufgebaut werden, eine weitere Steigerung ist erwünscht. "Meine Mannschaft ist immer hungrig nach dem Ball."

Wolsburg-Legionär Xaver Schlager ist eine Arbeitsbiene. Foto: APA/EXPA/LUKAS HUTER

Es wird in der Startformation, ein, zwei oder drei Änderungen geben, das hängt vom Fitnesszustand des Personals ab. Abwehrchef Martin Hinteregger wird wohl fehlen, sein Sprunggelenk ist geprellt. Foda: "Wir riskieren sicher nichts." Gegen Norwegen überzeugten speziell Debütant Christoph Baumgartner als linker Flügel und Marcel Sabitzer im offensiven Mittelfeld, aber der ist ja schon ein alter, gestandener Hase. Das Arbeitspensum von Xaver Schlager im Zentrum beeindruckte, von diesem Fleiß können sich Bienen etwas abschauen.

Innere Motivation

Bei der Abschlusspressekonferenz im Wörthersee Stadion war Kapitän Julian Baumgartlinger zugegen. Ob er beginnt, ist aufgrund seines Trainingsrückstands offen. Am Freitag wurde er kurz vor Schluss eingewechselt. Auch Baumgartlinger zollte seinen Kollegen Respekt. "Eine richtig gute Vorstellung." Und dann wurde er nachdenklich, sagte, "dass alles ist eine komische Situation. Man hat sich an die Geisterspiele fast schon gewöhnt. Leider." Die Motivation müsse von innen kommen, das klappe im Prinzip. "Manchmal ertappt man sich dabei, dass es wie im Training ist. Dann musst du dich sofort pushen."

Nach Oslo wurde das Team wegen der Reisebeschränkungen von keinem Journalisten begleitet. "Auch das geht ab, mir fehlt die Mixed-Zone nach dem Match." Rumänien sei eine spielstarke, fast freche Mannschaft. "Wir müssen konzentriert sein." Der Auftakt zur Nations League war mit einem 1:1 gegen Nordirland nicht sehr frech. Foda lehnt die Favoritenrolle trotzdem ab, wohlwissend, dass er sie hat. "Am Charakter und an der Idee, wie wir Fußballspielen wollen, wird sich nichts ändern." Der Gegner praktizierte ein 4-4-2-System mit Raute. Der Teamchef ist neu, heißt Mirel Radoi, wurde von der U21 befördert. Der 39-Jährige nennt Österreich "den Favoriten in der Gruppe."

Hagis Sohn

Er kann auf begabte Fußballer zurückgreifen. Ianis Hagi ist der 21-jährige Sohn von Legende Gheorghe. Er bereichert die Offensive der Glasgow Rangers, im Team vermochte er noch keine Bäume auszureißen. Das Sturmduo George Puscas (Reading) und Denis Alibec (Astra Giurgiu) ist nicht ungefährlich. Radoi steht bereits in der Kritik, wobei er das 1:1 trotzig beurteilte. "Es ist wichtig, dass wir Chancen kreiert haben. Das ist der Weg, den wir gehen müssen." Foda wurde gefragt, welchen Rumänen er gerne im Kader hätte. Antwort: "Keinen, ich bin mit meinem Kader zufrieden." Also muss Österreich der Favorit sein. (Christian Hackl, 6.9.2020)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zum Nations-League-Spiel:

Liga B, Gruppe 1, 2. Runde:

Österreich – Rumänien (Wörthersee Stadion, Mo., 20.45 Uhr/live ORF 1, SR Nyberg/SWE)

Österreich: Stankovic (Red Bull Salzburg, 4 Länderspiele) – Lainer (Borussia Mönchengladbach, 19/1 Tor), Posch (1899 Hoffenheim, 6/1), Dragovic (Bayer Leverkusen, 81/1), Ulmer (Red Bull Salzburg, 18/0) – Ilsanker (Eintracht Frankfurt, 43/0), Grillitsch (1899 Hoffenheim, 15/1) – X. Schlager (VfL Wolfsburg, 12/1), Sabitzer (RB Leipzig, 43/8), Baumgartner (1899 Hoffenheim, 1/0) – Gregoritsch (FC Augsburg, 18/3)

Ersatz: A. Schlager (LASK, 2), Pervan (VfL Wolfsburg, 1) – Trimmel (Union Berlin, 7/0), Lienhart (SC Freiburg, 1/0), Wöber (Red Bull Salzburg, 6/0), Baumgartlinger (Bayer Leverkusen, 75/1), Ranftl (LASK, 1/0), P. Zulj (RSC Anderlecht, 10/0), Onisiwo (FSV Mainz, 7/0), Grbic (FC Lorient, 1/0), Monschein (Austria Wien, 0)

Fraglich: Hinteregger (Eintracht Frankfurt, 46/4 – Prellung im Sprunggelenk)

Es fehlen: Arnautovic (wegen Quarantänebestimmungen), Alaba (Adduktorenprobleme), Lazaro (Muskelbündelriss in der Wade), Laimer (Knochenödem im Knie), Kainz (Knie-OP), Schöpf (persönliche Gründe), Goiginger (rekonvaleszent nach Kreuzbandriss)

Rumänien: Tatarusanu (Olympique Lyon, 68) – Hanca (KS Cracovia/POL, 4/0), Chiriches (Sassuolo/ITA, 58/0), Nedelcearu (FK Ufa, 10/0), Bancu (Universitatea Craiova, 14/0) – Maxim (Gaziantep FK, 38/3), Cicaldau (Universitatea Craiova, 7/0), Stanciu (Slavia Prag, 38/10) – Hagi (Glasgow Rangers, 11/0) – Puscas (Reading/ENG2, 15/6), Alibec (Astria Giurgiu, 11/1)

Ersatz: Nita (Sparta Prag, 2), Lazar (Astra Giurgiu, 0) – Tosca (Gaziantep FK/TUR, 19/0), Grigore (Ludogorez Rasgrad/BUL, 37/0), Burca (CFR Cluj, 0), Stefan (Sepsi OSK, 1/0), Cretu (NK Maribor, 1/0), Nistor (Universitatea Craiova, 4/0), Deac (CFR Cluj, 23/4), Iancu (Viitorul Constanta, 0), Coman (FCS Bukarest, 3/0), Bus (FCS Bukarest, 0)

Es fehlen: Andone (Kreuzbandriss), Keserü (nach Coronavirus nicht einberufen), Marin, Mitrita (beide nicht einberufen)

Parallelspiel: Nordirland – Norwegen (20.45 Uhr MESZ, Belfast)