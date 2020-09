Die SPÖ-Plakate mit dem Bürgermeister wurden bereits präsentiert, Ludwig selbst kommt am Dienstag zu Wort. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Die Wiener SPÖ startet am Dienstag offiziell in den Wahlkampf um die Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen am 11. Oktober. Corona-bedingt wird auf einen Großevent verzichtet. Im Fokus steht Bürgermeister Michael Ludwig, der gegen Mittag in der "Libelle" im Museumsquartier eine Rede halten wird.

Auch die bereits am Montag präsentierten Plakatkampagne der Sozialdemokratie ist ganz auf den Amtsinhaber ausgerichtet. Die vier Sujets zu den Themen Gesundheit, Arbeit, Bildung und Wohnbau setzen Ludwig großflächig in Szene – mitsamt der Botschaft, dass diese Bereiche bei Ludwig in guten Händen liegen würden.

In der Corona-Krise, die in den vergangenen Monaten so gut wie jeden Lebensbereich geprägt habe, sei eines klar geworden: "Unser Wien ist bei Bürgermeister Dr. Michael Ludwig in besten Händen", meinte Landesparteisekretärin und Wahlkampfmanagerin Barbara Novak am Montag bei der Präsentation der Plakate. Er habe in Zeiten wie diesen eine "sehr ruhige, sachliche und geschickte Politik" an den Tag gelegt, um die negativen Folgen der Pandemie für die Betroffenen abzumildern. (red, 8.9.2020)