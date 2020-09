Bei einem Probanden in Großbritannien traten schwerwiegende Nebenwirkungen auf. Höchstwert an Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden in Tschechien. Die Updates des Tages

Der Impfstoff von AstraZeneca befindet sich bereits in späten klinischen Studien, nun gibt es eine Impfpause. Foto: AP/Hans Pennink

Das Wichtigste im Überblick

Das Pharmaunternehmen AstraZeneca setzt seine Impfstoffstudie wegen Sicherheitsbedenken aus . Bei einem Probanden in Großbritannien traten schwerwiegende Nebenwirkungen auf.

. Bei einem Probanden in Großbritannien traten auf. Tschechien vermeldete am Mittwoch 1.164 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden – so viele wie noch nie an einem Tag. Auch Israel meldet mit 3.496 Fällen einen neuen Rekordwert .



vermeldete am Mittwoch – so viele wie noch nie an einem Tag. Auch meldet mit einen neuen . Der Komplexitätsforscher Peter Klimek sieht die Einstufung der Corona-Ampel berechtigt . In Linz gebe es etwa viel mehr Hintergrunddynamik und das Virus habe eine breitere Basis.

. In Linz es etwa viel mehr und das Virus habe eine breitere Basis. In Großbritannien sollen ab Montag Versammlungen mit mehr als sechs Personen verboten werden. Die Obergrenze gilt mit einigen Ausnahmen für den privaten und öffentlichen Raum.



AstraZeneca setzt Corona-Impfstoffstudie aus

Bei dem in Spätstudien befindlichen Covid-19-Impfstoffkandidaten des Pharmakonzerns AstraZeneca werden einem Medienbericht zufolge Nebenwirkungen vermutet. Die Studie des experimentellen Impfstoffs werde nach dem Auftreten schwerwiegender Nebenwirkungen bei einem Probanden in Großbritannien ausgesetzt, berichtete die Webseite "Stat News" am Dienstag unter Berufung auf eine Sprecherin des Unternehmens.

"Der Standard-Prozess hat eine Impfpause ausgelöst, um die Überprüfung der Sicherheitsdaten zu ermöglichen," wird diese zitiert.

Der unter "AZD1222" bekannte experimentelle Impfstoff befindet sich in Großbritannien, Brasilien und Südafrika in späten klinischen Studien und gilt als einer der führenden Kandidaten bei der Entwicklung einer wirksamen Impfung gegen das neuartige Coronavirus. Auch Österreich hat sich im Rahmen des EU-Beschaffungsprogramms sechs Millionen Dosen des Impfstoffes von AstraZeneca gesichert.

Höchstwert an 1.164 Neuinfektionen in Tschechien

Das Coronavirus breitet sich in Tschechien im Rekordtempo aus. Wie die tschechischen Gesundheitsbehörden am Mittwoch in der Früh bekannt gaben, wurden in den vergangenen 24 Stunden 1.164 Neuinfektionen bestätigt, so viel wie noch nie an einem einzigen Tag. Der bisherige Tages-Höchstwert war 796 gewesen, berichtete das Internetportal iDnes.cz.

Auf Rekordhöhe ist damit auch die Zahl der aktiv Infizierten (9.272). Die meisten davon hätten einen milden Verlauf der Krankheit, viele seinen asymptomatisch, hieß es. Beobachter sehen einen Zusammenhang der Infektionen mit der Urlaubssaison, ist doch Kroatien das beliebteste Urlaubsland der Tschechen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte bereits am Dienstag von einer "besorgniserregenden" Entwicklung in Tschechien gesprochen und auf eine konsequente Rückverfolgung und Isolierung gedrängt. Ministerpräsident Andrej Babis, der am heutigen Mittwoch zu Gesprächen in Wien erwartet wird, will dies aber nur bei ernsten Fällen tun. Tschechien hatte in der Corona-Krise als einer der erfolgreicheren Staaten gegolten, Babis rühmte sich insbesondere auch der frühen Einführung der Maskenpflicht.

Komplexitätsforscher sieht breitere Basis des Virus in Linz

Rund um die erste Schaltung der Corona-Ampel gingen die Wogen gehörig hoch. Vor allem in Linz konnte man die Ampelfarbe "gelb" nicht nachvollziehen. Für den Komplexitätsforscher Peter Klimek gibt es gute Gründe für diese Einstufung, die vielen Indikatoren machen die Nachvollziehbarkeit aber schwierig. Denn die Regierungs-Ampel berücksichtigt mit Indikatoren zur Kontaktnachverfolgung, zur Anzahl der Tests und zu den Spitalskapazitäten sehr viele Informationen. Das sei "auf jeden Fall sinnvoll, weil das Infektionsgeschehen so komplex ist", so der Wissenschafter.

Dass es in den Städten zu einer höheren Einstufung kommt, ist für Klimek keine Überraschung. "Grundsätzlich ist im urbanen Raum mit höheren Zahlen zu rechnen, und das bildet sich zunehmend auch in Österreich ab", betonte Klimek. Das liege etwa an der tendenziell größeren Zahl von Personen in prekären Lebens- und Arbeitssituationen in Städten oder daran, dass bei fallenden Temperaturen sich das städtische Leben nochmals mehr in geschlossene Räume verlegt. Im Gegensatz zum Beginn der Epidemie, "haben wir jetzt überall ein grundlegendes Aktivitätsniveau. Das ist auch die schwierige Startsituation, mit der wir in den Herbst hineingehen".

Auch im Fall der viel kritisierten Einstufung der oberösterreichischen Landeshauptstadt habe der zeitliche Verlauf eine Rolle gespielt, so der Forscher. Selbst wenn dort aktuell gar nicht so viele Fälle registriert werden, "hat es hier schon viel nachhaltiger und über einen längeren Zeitraum höhere Fallzahlen gegeben". Außerdem war der Anteil der Erkrankten, die das SARS-CoV-2-Virus quasi aus dem Urlaub mitgebracht haben, in Linz mit um die 30 Prozent weit niedriger als anderswo (meist um die 60 Prozent). "Das heißt, dass es in Linz viel mehr Hintergrunddynamik gibt, als das in anderen Landeshauptstädten der Fall war. Das Virus hat sich dort eine breitere Basis schaffen können", sagte der Komplexitätsforscher.

Insgesamt sollte mehr Augenmerk darauf gelegt werden, wie die vielschichtigen Informationen zu Covid-19 in Richtung Bevölkerung kommuniziert und visuell aufbereitet werden. "Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir zumindest in einzelnen Regionen irgendwann wieder schärfere Maßnahmen brauchen werden, ist relativ hoch." Hier gelte es sachlich zu argumentieren, die Sinnhaftigkeit von Einschränkungen hervorzustreichen und nicht auf Angst und Strafandrohungen zu setzen, meint der Wissenschafter.

Großbritannien verbietet Versammlungen mit mehr als sechs Personen

Als Reaktion auf die zunehmenden Corona-Infektionen in England werden dort Versammlungen mit mehr als sechs Menschen bis auf weiteres untersagt. Die neue Obergrenze soll ab kommendem Montag gelten und betrifft sowohl Treffen in den eigenen vier Wänden als auch im öffentlichen Raum, wie die britische Regierung laut übereinstimmenden Medienberichten am Mittwoch offiziell verkünden wird.

Bisher galt hier eine Grenze von 30 Personen. Ausnahmen werden den Berichten zufolge für Haushalte mit mehr als sechs Personen wie auch für Treffen mit beruflichem Hintergrund oder zu Ausbildungszwecken gelten, also etwa in Schulen. Auch Hochzeiten, Beerdigungen und bestimmte Sportarten sollen von den verschärften Regeln ausgenommen sein.

Die Zahl der Corona-Infektionen in Großbritannien stieg zuletzt wieder deutlich an. In den vergangenen Tagen gab es jeweils fast 3.000 bestätigte Neuinfektionen pro Tag, wie aus den offiziellen Zahlen der Regierung von Dienstag hervorgeht. Das ist der höchste Stand seit Ende Mai.

Derzeit stecken sich vor allem junge Menschen mit dem Virus an. Das erklärt auch den bisher niedrigen Anstieg der Todesfälle, da Covid-19 bei Jüngeren oft glimpflicher verläuft. Die Regierung hatte die steigende Zahl der Infektionen häufig mit der hohen Anzahl an Tests erklärt, die mittlerweile durchgeführt werden. Zuletzt waren es mehr als 175.000 pro Tag. Allerdings gab es zuletzt auch immer wieder Corona-Ausbrüche, etwa bei illegalen Partys, Fußballspielen und in einer Schule.

Neuer Rekordwert bei Neuinfektionen in Israel

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel steigt immer weiter. Wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte, wurden am Vortag 3.496 neue Fälle registriert. Den zweiten Tag in Folge wurde damit der jeweils höchste Ein-Tages-Wert in dem Land seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Am Montag hatte es 3.425 neue Fälle gegeben. Allerdings ist auch die Zahl der Corona-Tests deutlich höher als zuvor, am Dienstag waren es 43.199.

Am Dienstagabend waren in 40 besonders betroffenen Ortschaften nächtliche Ausgangssperren in Kraft getreten und Schulen geschlossen worden. Betroffen sind vor allem arabische und strengreligiöse jüdische Wohnorte. Dort leben oft Familien mit vielen Kindern, die sich häufig auf engem Raum in kleinen Wohnungen aufhalten. Daher ist es in den Gegenden besonders schwer, Abstand zu halten oder sich zu isolieren.

Die Pandemie war in Israel auch wegen eines strikten Kurses der Regierung zunächst glimpflich verlaufen. Nach raschen Lockerungen im Mai schnellten die Fallzahlen jedoch in die Höhe. (APA, red, 9.9.2020)