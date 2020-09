Der Schulstart verlief für alle Beteiligten anders als gewohnt. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Es sind erst einige wenige Tage seit Schulbeginn – und schon mehren sich die Probleme in Hinblick auf die Corona-Situation und den Unterricht. In der ersten Schulwoche wurden bereits 70 Corona-Fälle in Wiener Schulen verzeichnet. Auch in Niederösterreich wurden einige positiv getestete Kinder gemeldet. Dass die Zahlen in diesem Zusammenhang auch in allen anderen Bundesländern steigen werden, wird von vielen Eltern und Schulen nun befürchtet. Abseits gewisser Maßnahmen wie Lüften oder Maskenpflicht gibt es für alle Betroffenen allerdings kaum Konzepte, wie das herausfordernde neue Schuljahr gut zu stemmen sein wird.

Viele offene Fragen

So sind Schulen und Eltern momentan mit vielen Herausforderungen, Problemen und offenen Fragen konfrontiert: Wie ist der generelle Lehrbetrieb nun geregelt? Gibt es in Klassenzimmern, aber auch in Konferenzräumen überhaupt die Möglichkeit, mit genügend Abstand sicher zu arbeiten? Müssen Kinder bei kleinsten Anzeichen einer Verkühlung zu Hause bleiben? Wie sieht folglich die Betreuungssituation aus? Wie managen Lehrkräfte das eventuell zeitgleiche Unterrichten in der Schule und per Distance-Learning beziehungsweise das mögliche Wegfallen einer ganzen Klasse aufgrund eines positiv getesteten Kindes?

Dass manche Fragen durch Vorschriften der Regierung sowie die Empfehlungen, die sich aus den Farben der Corona-Ampel ergeben, teilweise beantwortet werden können, bedeutet aber in den allermeisten Fällen noch lange nicht, dass alles reibungslos abläuft. User "Zwergenverein" erzählt von den ersten Erfahrungen an einer Wiener Schule:

Wie erleben Sie die aktuelle Situation an den Schulen?

Wie gehen Sie innerhalb der Schule als Lehrerin oder Lehrer sowie Direktorin oder Direktor damit um? Gibt es interne Strategien, wie unterrichtet werden soll und was im Ernstfall zu tun ist? Wie blicken Sie als Eltern auf die Situation? Fühlen Sie sich ausreichend informiert, oder haben sich bereits Probleme in Zusammenhang mit dem Schulbesuch Ihrer Kinder ergeben?

