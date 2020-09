Immer wieder sorgt die Mathematik-Matura für viel Gesprächsstoff und Diskussionen über mögliche Änderungen. So auch heuer. Was denken Sie, wie sollte diese aussehen?

In Mathematik gab es bei der heurigen Matura im AHS-Bereich fast doppelte so viele Nicht genügend wie im Vorjahr. Lediglich die neue Regel, nämlich dass die Jahresnote der Abschlussklasse in das Maturazeugnis einfließt, konnte einige Schülerinnen und Schüler "retten". Diese Regelung wird nun auch in Zukunft gelten. Aber nicht nur heuer, sondern bereits in der Vergangenheit – und vor allem seit der Zentralmatura – galt das Fach Mathematik immer wieder als Problemfall der Reifeprüfung. Das Bildungsministerium reagiert nun mit einer Reform der Beispiele.

Weniger Text, weniger Taschenrechner

So wird es laut Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bereits bei der kommenden Matura Änderungen geben, bei der unter anderem die anwendungsorientierten, textlastigen Aufgaben entschärft werden. Insgesamt fallen die Textaufgaben auch bei der Bewertung weniger ins Gewicht als früher. Im Jahr 2026 kommen dann größere Änderungen auf die Mathematik-Matura zu. Bei einem Teil der Aufgaben soll dann gänzlich auf elektronische Hilfsmittel verzichtet werden und nur mit Stift und Papier gearbeitet werden dürfen. User "Iwünimmer" steht selbst vor der Matura und begrüßt die Änderungen:

Die neue Regelung, dass die Jahresnote Einfluss auf das Maturazeugnis hat, stößt bei User "Royale_with_cheese" auf Unverständnis:

