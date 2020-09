Vor allem an den größeren Universitäten des Landes wie in Wien, Innsbruck oder Graz, aber auch an kleineren Standorten und an Fachhochschulen gibt es eine Fülle an Fächern, die man studieren kann. Während es für manche bereits in der Oberstufe klar ist, was sie später studieren werden – ist es dann so weit, geht es hauptsächlich um die Wahl des Standorts –, tun sich andere schwerer, das richtige Studium für sich zu finden. Nicht selten fühlen sich angehende Studierende mit der Wahl des Studiums und der ganzen Organisation überfordert. Auch jene, die zwar wissen, was sie studieren wollen, aber eine Zulassungsprüfungen absolvieren müssen, brauchen im Falle des Nichtbestehens einen Plan B.

Haben Sie sich vielleicht in letzter Sekunde bei der Studieninskription für Ihr Fach entschieden? Foto: Regine Hendrich

Vorbereitung aufs Studium

Um sich über mögliche Studienrichtungen zu informieren, kann man beispielsweise Bildungsmessen besuchen, sich durch die Websites der Hochschulen klicken oder an Infoveranstaltungen oder Gesprächen mit Studienberatern direkt an den Hochschulen selbst teilnehmen. Ob das gewählte Fach letztendlich die Vorstellungen und Erwartungen erfüllt, es einen interessiert und man es weiterverfolgen möchte, wird sich vermutlich erst nach dem ersten Semester oder gar Jahr herausstellen.

Nach welchen Kriterien haben Sie sich für Ihr Studium entschieden?

Ist es Ihnen schwergefallen, eine passende Studienrichtung für sich zu finden, oder war es für Sie schon immer klar, was Sie machen wollen? Auf welchem Weg haben Sie sich über das Studium informiert? Bereuen Sie Ihre Wahl im Nachhinein, und hätten Sie lieber etwas anderes studiert? Welche Tipps haben Sie für Studienanfänger? (mawa, 22.9.2020)