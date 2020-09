Hier geht es zu unserem Corona-Ticker

Auch Oberösterreich sucht Contact-Tracer – für 1.100 Euro brutto Vollzeit

Ludwig will Sperrstunde in Wien nicht auf 22 Uhr vorverlegen

Hochzeit mit 700 Gästen in Schrems, 13 Corona-Ansteckungen

[Inland] Lehrer und Eltern beklagen Schulchaos, schnellere Tests sollen helfen

Ex-Flüchtlingskoordinator Konrad findet die Kurz-Linie zu Moria "unerträglich"

[International] Rätselraten um Trumps Favoritinnen für Ginsburg-Nachfolge

200.000 Covid-Tote in den USA, Trump schimpft über China

[Sport] Champions-League-Play-off: Salzburg gewinnt bei Maccabi Tel Aviv 2:1

Damir Buric kehrt als Trainer zur Admira zurück

[Wetter] Morgen zeitweise sonnig mit vielen Wolken. Regenschauer und Gewitter in der Früh und am Vormittag vor allem von Vorarlberg bis Oberösterreich, im restlichen Österreich folgt das schlechte Wetter am Nachmittag. 17 bis 26 Grad.

[Zum Tag] Im Jahr 1889 wird in Japan die Spielefirma Nintendo gegründet. Ja, 1889 – damals produzieren sie Spielkarten.