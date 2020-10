Tagesüberblick

17.910 Postings

Enger Mitarbeiter von Bundeskanzler Kurz positiv auf Coronavirus getestet

EU-Kommissionschefin von der Leyen in Corona-Quarantäne, Blümel sagt Wahlkampf-Termine ab. US-Präsident Trump will Spital noch am Montag verlassen, Italien plant landesweite Maskenpflicht im Freien. Die Corona-News des Tages im Überblick