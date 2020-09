Willhaben, Ebay und Co können durchaus humorige Geschichten mit sich bringen. Wir würden uns nun für die Stories der User interessieren – posten Sie dazu einfach im Forum! "Cyberpunk 2077" ist eines der meisterwarten Spiele des Jahres. Nun wurde aber bekannt, dass man die eigenen Versprechen gebrochen habe: So setzt die Spieleschmiede wieder einmal auf "Crunchtime". Eine negative Hotelbewertung hat für einen US-Amerikaner zuletzt heftige Konsequenzen: Ihm drohen zwei Jahre Gefängnis. Was sonst noch in der Web- und Games-Welt passiert ist, erfahren Sie wie gefolgt!

"Was letzte Preis?": Was waren Ihre schrägsten Erlebnisse auf Willhaben, Ebay und Co?

Verpflichtende Überstunden: "Cyberpunk 2077"-Entwickler offenbar zu "Crunchtime" verpflichtet

US-Amerikaner drohen zwei Jahre Gefängnisstrafe nach negativer Hotelbewertung

Kim und Putin: Deepfake-Autokraten warnen USA vor Untergang ihrer Demokratie

"Genshin Impact": Gratis "Zelda: BOTW"-Verschnitt begeistert Spieler

X1 Nano: Lenovo bringt das leichteste Thinkpad aller Zeiten

"Marvel's Avengers" nach nur einem Monat mit überraschend niedrigen Spielerzahlen

Erpressungstrojaner stürzt Krankenhauskette ins Chaos

"Papst nun gegen Kannibalismus": Patchnotes für "Crusader Kings 3" belustigen Spieler