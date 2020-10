Mediennews: Google-Milliarde für Verlage; Moderator Chris Wallace über Trump-Biden-Debatte "enttäuscht", Staatspreis für Wissenschaftspublizistik an STANDARD-Wissenschaftsleiter Peter Illetschko

Sarah Paulson als gnadenlose Schwester Mildred Ratched. Foto: Netflix

Hier kommen die Mediennews von heute:

Serienreif-Podcast: Böse Nurse oder toughe Aufsteigerin – Können wir von "Ratched" lernen? Mildred Ratched aus der Netflix-Serie verfolgt ihre Ziele ohne Rücksicht auf Verluste. Ob man so Karriere macht, erklärt Karin Bauer, Leiterin der STANDARD-Karriere

STANDARD-Wissenschaftsleiter: "Staatspreis für Wissenschaftspublizistik an Peter Illetschko verliehen – Mathematiker Karl Sigmund in seiner Laudatio auf STANDARD-Wissenschaftsleiter: "Er schaut auch in die weniger spektakulären Ecken des Wissenschaftsbetriebs hinein" – Mit Laudatio und Dankesrede im Wortlaut

Neues Projekt: Google News Showcase: Google will Verlagen eine Milliarde Dollar für journalistische Inhalte zahlen – Das Projekt Google News Showcase startet ab sofort in Deutschland und Brasilien – Beteiligt sind 20 deutsche Medien, darunter "Spiegel" und "Stern", FAZ, "Zeit" und "Tagesspiegel"

Ab Donnerstag auf Arte Dänisch-französische Serie "Kidnapping": Der Horror, wenn das Kind spurlos verschwindet Immer tiefer taucht Ermittler Larsen in ein europaweites Netzwerk von Menschenhändlern ein

TV-Duell-Chaos: Moderator Chris Wallace über Trump-Biden-Debatte "enttäuscht" – "Ich bin ein Profi. So etwas habe ich noch nie durchgemacht" – Er sprach sich aber gegen Vorschläge aus, Moderatoren zu ermöglichen, den Kandidaten die Mikrofone abzudrehen

Magazin-Jubiläum: "Jüdisches Magazin für Politik und Kultur": Nu? Wie geht's nach 20 Jahren? – In bewusster Offenheit werden Informationen für alle geboten, die am jüdischen Alltags- und Geistesleben und jüdischer Politik "positiv" interessiert sind

TV-Quoten im September: ORF legt zu, ebenso Servus TV, oe24.tv, Puls 24 – Während der Marktanteil von ORF 1 von 7,5 auf 7,4 Prozent Markanteil leicht sank, steigert sich ORF 2 von 20,3 auf 21,2 Prozent

Verleihung: Investigativjournalisten auf dem Balkan: Press Freedom Award an das Netzwerk BIRN und Gründerin Gordana Igric verliehen –Wolfgang Petritsch: "Demokratiepolitischer Journalismus im besten Sinne des Wortes"

Serienforum: Serien mit viel Verspätung schauen: Welche waren das bei Ihnen? – "Babylon Berlin", "Game of Thrones", "Breaking Bad" – welche Serie haben Sie erst spät für sich entdeckt?

Switchlist: Hannah Arendt, Wien-Wahl, Passau-Krimi, Unsere Angst, Am Schauplatz Gericht, ZiB 2 History: 100 Jahre Bundesverfassung, Stöckl, Lady Macbeth TV-Tipps für heute Abend.

Einen schönen Abend wünscht die Etat-Redaktion.