Caroline Peters, hier als Gorilla, gewinnt den Preis als beste Schauspielerin in Jelinks "Schwarzwasser". Foto: Matthias Horn

Die diesjährige Nestroy-Gala, bei der die Theaterpreise verliehen werden, fand am Sonntagabend Corona-bedingt nur digital via ORF 3 statt. Stefanie Reinsperger und Philipp Hochmair führten durch den Abend. Zwei Preisträger waren bereits vorab bekannt: Christoph Marthaler erhielt den Preis für sein Lebenswerk und der Nestroy-Autorenpreis für das "Beste Stück" erging an Elfriede Jelinek für Schwarzwasser, das im Akademietheater zur Uraufführung gekommen war.

"Bühne"-Sonderpreis an Helga Rabl-Stadler und Herbert Föttinger

Zu den Preisträgern der der 21. Nestroy-Preise, die in 14 Kategorien von einer Fachjury vergeben werden, gehören als beste Schauspielerin Caroline Peters in Schwarzwasser und als bester Schauspieler Franz Pätzold als Dionysos in Die Bakchen. Den Preis für die beste Regie konnte sich Florentina Holzinger für Tanz. Eine sylphidische Träumerei in Stunts sichern. Zur "Besten Aufführung im deutschsprachigen Raum" wurde Der Mensch erscheint im Holozän von Alexander Giesche nach Max Frisch am Schauspielhaus Zürich gekürt. Erstmalig vergeben wurde der "Bühne"-Sonderpreis, der herausragendes Engagement für den Theaterbetrieb in Zeiten der Krise ins Rampenlicht stellt: Helga Rabl-Stadler, Präsidentin der Salzburger Festspiele, und Herbert Föttinger, Direktor des Theaters in der Josefstadt, wurden mit diesem für ihren Einsatz geehrt. Der Publikumspreis erging an Michael Niavarani. (APA/red, 4.10.2020)