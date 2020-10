Eine Hauswinkelspinne im Wohnzimmer ist für viele eine Horrorvorstellung – anderen sind die Tierchen wiederum völlig egal. Foto: iStockphoto/© Dave White

Draußen wird es kälter, darum fühlen sich manche Tierchen nun in warmen Wohnungen und Häusern besonders wohl. Aber das Zusammenleben funktioniert in vielen Fällen nicht unbedingt reibungslos – etwa wenn, wie Kollege Thorben Pollerhof jüngst berichtete, bei der abendlichen Heimkehr plötzlich eine riesige Hauswinkelspinne an der Wand sitzt, die sogar den Nachbar einschüchtert.

Aber nicht nur Spinnen trifft man daheim an. Ungemütlich wird es zu Hause auch schnell, wenn sich Lebensmittelmotten in den Küchenschränken breitmachen – und man das Ungeziefer mit keinem Trick der Welt wieder loswird. Vergleichsweise harmlos sind da schon Fruchtfliegen, die sich allerdings auch hartnäckig halten.

Und wer in der Nähe eines Waldes wohnt, ist wahrscheinlich ganz andere Kaliber gewohnt. Hier flüchten sich im Herbst sogar – harmlose – Waldschaben ins Haus, die aber den gefürchteten Küchenschaben auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich schauen. Zu den Original-Kakerlaken gab es in einem Mitreden zu Studenten-WGs unlängst auch so manche Anekdote:

