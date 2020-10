1. Große Krägen

Foto: H&M

Für Sofia Coppola, die gerade mit ihrem neuen Film in den Kinos ist, wären die riesigen Krägen in unschuldigem Weiß, die gerade überall zu haben sind, DAS Accessoire für ihren Erstling gewesen. In "The Virgin Suicides" lungerten fünf Teenager-Schwestern in gerüschten Kleidern im Haus ihrer Eltern herum und verdrehten den Jungs die Köpfe. Das dramatische Ende der Lisbon-Schwestern, das blenden wir jetzt einfach einmal aus.

Im Bild: Kragen aus der Kooperation von H&M & Vampire's Wife, 9,99 Euro (ab 22.10. via Website)





2. Überziehhemden (Shakets)

Foto: Sézane

Dieses Kleidungsstück ist ein praktisches Zwitterwesen, für das die Modeindustrie auch schon einen Namen gefunden hat. Das "Shaket" ist ein bisschen Hemd, ein bisschen Jacke und wird über Hemden und Shirts geworfen. Trägt übrigens auch Lily Collins gerade in der Netflix-Serie "Emily in Paris" – während ihrer Ankunft in der französischen Hauptstadt.

Im Bild: Shaket von Sézane, 270 Euro (Website)





3. Jogginghosen

Foto: Monki

Über die Jogginghose ist in den vergangenen Monaten viel geschrieben worden. Längst ist sie nicht mehr Synonym des unbekümmerten Laisser-faire, sondern wie gemacht für Zeiten des verordneten Social Distancing: Man trägt sie zu Hause, marschiert so in den Supermarkt. Angesichts dieses unberechenbaren Herbstes wird sich auch die Investition in ein zweites oder drittes Paar lohnen.

Im Bild: Jogginghosen von Monki, 35 Euro (via Website)





4. Devise: Bauchfrei

Foto: Reebok

Das Crop Top gehört zum natürlichen Habitat der so langsam erwachsen werdenden Instagram-Models Bella und Gigi Hadid. Letztere hat ihre Schwangerschaft bis zuletzt in sportlichen Oberteilen auf Social Media inszeniert. Funktioniert auch im Homeoffice, zum Zoom-Meeting empfiehlt sich, eine Trainingsjacke überzuwerfen.

Im Bild: Bra aus der Reebok-Kollektion "Battle the Elements", € 34,95 (via Website)





5. Steppwesten

Foto: P&C

Wer beim Anblick einer Steppweste an Andreas Gabalier oder Gerhard Schröder denkt, liegt leider gar nicht so falsch: Die beiden zogen die Dinger übers Unterhemd, wohl um sich ihrer Männlichkeit zu vergewissern: Das sah dann so oder so aus. Was wir daraus lernen: Eine Steppjacke braucht einen Partner für untendrunter, unbedingt!

Im Bild: Steppweste zum Wenden von Levi's, 109,99 Euro (via Website)





6. Loafer (mit weißen Socken)

Foto: Vagabond

Ein Stilbruch kann ehrlicherweise nicht schaden. Wer sich im Sommer schon an die Kombination aus Socken und Sandalen getraut hat, macht gleich weiter mit weißen Strümpfen und blankgeputzten Loafern. Stilvorbilder: Michael Jackson, Elvis Presley, Leonardo DiCaprio.

Im Bild: Loafer "Carmen" von Vagabond, 180 Euro (via Website)





7. Taschen unter der Achsel tragen

Foto: Humanic

Den kurzen Gurt über die Schulter werfen, die Tasche unter der Achsel einklemmen: Was Carrie Bradshaw mit der "Baguette" von Fendi veranstaltete, tun wir ihr 2020 wieder gleich.

Im Bild: Tasche von Kate Gray, 49,95 (via Website)





8. Noch immer: Fischerhüte

Foto: Barbour

Okay, okay, das Comeback des Fischerhuts (oder auch "Bucket Hat") muss eigentlich nicht noch einmal ausgerufen werden. Denn wer jetzt noch keinen hat, verweigert sich vermutlich aus guten Gründen.

Fischerhut aus der Kooperation von Barbour und Noah, 99,90 Euro (via Website)





9. Monochrome Looks

Foto: Boss

Man kann es nicht verleugnen: Was in den sozialen Netzwerken getragen wird, entscheiden die Influencer. Caro Daur zum Beispiel führt auf ihren Accounts täglich vor, dass sie kein Problem damit hat, zwischen Fitnessguru und Sauberfrau zu wechseln: Die monochromen Outfits jedenfalls sind so was wie die Uniform der Generation Daur. Ob die das nächste Pizza-Essen überleben? Ausprobieren.

Cremefarbene Hose und Strickpulli von Boss, 449 und circa 180 Euro (via Website)





10. Daunenmäntel

Foto: Arket

Daunenjacken: Gähn! Es gibt wohl kaum jemanden, der noch keine im Kasten hängen hat. Deshalb in aller Kürze die Neuigkeit dieses Herbstes: Man trägt jetzt wadenlange Daunenmäntel oder knappe Teile, die in Hüfthöhe enden. Wer jetzt an Nierenbeckenentzündungen denkt, hat sich offenbar schon entschieden.

Daunenmantel von Arket, 250 Euro (via Website)

(feld, 13.10.2020)