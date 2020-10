Sommerhaus, farbig, Schuberth und Schuberth:

In Pötzleinsdorf müssen es nicht immer Villen sein. Die Fassade ist bewusst in unterschiedlichen Formen und Farben gehalten, damit es sich in das "bunte Gewachsene" in der Umgebung einfindet, sagt Architektin Johanna Schuberth. Gerade einmal 42 Quadratmeter Platz bietet es – zugegeben, es ist auch nur ein Sommerhaus.