Die Wien-Wahl ist geschlagen. Nach der Auszählung der Stimmen an den Urnen geht es am Montag weiter mit der Wahlkartenauszählung, die die Prozent- und Mandatsverteilung noch verändern kann. Dennoch zeichnen sich schon mehrere Koalitionsvarianten ab. Nun hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Qual der Wahl.

Ein zufriedener Bürgermeister. Aber wer soll an der Seite von Michael Ludwig die Stadt regieren? Foto: Christian Fischer

Die Qual der Wal

Zum einen kann Ludwig weiterhin mit den Grünen die Stadtregierung führen, was deren Spitzenkandidatin Birgit Hebein auch gerne tun möchte, da sie im Zuwachs bei beiden Parteien eine Bestätigung der rot-grünen Arbeit sieht. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Die ÖVP hat stark zulegen können, ist nun auf Platz zwei und wäre ein möglicher Partner – das wird aber von vielen Experten als unwahrscheinlich angesehen. Schließlich gibt es noch die Variante mit den Neos. Auch die haben ihr Ergebnis verbessern können und sind für Koalitionsgespräche bereit. Einzig die FPÖ, die stark verloren hat, schloss Ludwig für eine Zusammenarbeit aus. In einer weiteren Stellungnahme am Sonntag hörte sich das allerdings wieder anders an: "Ich möchte das endgültige Ergebnis abwarten." Wenn es so weit ist, möchte Ludwig "mit allen Parteien sprechen, auch mit jenen, wo ich bereits eine Koalition ausgeschlossen habe".

Aber was wünschen sich die Wienerinnen und Wiener?

