"Starmania" startet am 26. Februar in ORF 2. Foto: ORF

Wien – "Starmania" kehrt wie vom STANDARD berichtet im Frühjahr 2020 in den ORF zurück, jetzt steht auch der Starttermin fest: Die erste Show ist am 26. Februar im Hauptabend von ORF 1 zu sehen, in zehn Folgen suchen der ORF und das Publikum jeden Freitag um 20.15 Uhr live in ORF 1 Österreichs Popstar des Jahres.

"'Starmania' war ein programmlicher Meilenstein in der österreichischen Fernsehgeschichte: Der ORF hatte damit nicht nur großen Erfolg beim Publikum, sondern auch einen nachhaltigen Impact auf die heimische Musikszene. Zahlreiche etablierte Stars aus den unterschiedlichsten Genres sind daraus hervorgegangen. Die vielen positiven Rückmeldungen auf die nun geplante Neuauflage des Formats zeigen, dass es höchst an der Zeit ist, wieder ein großes österreichisches Musik-Event für junge Gesangstalente zu veranstalten. Daher habe ich den Startschuss gegeben, das Erfolgsformat 'Starmania' nach zwölf Jahren Pause für eine neue Generation erlebbar zu machen", sagt ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz.

Das Casting für die Show läuft derzeit, wer mitmachen will, kann sich unter tv.ORF.at/starmania21 bewerben. Nach einer ersten individuellen Vorselektion – telefonisch und online – durch die Redaktion, werden die vielversprechendsten Bewerberinnen und Bewerber zum Casting eingeladen. (red, 13.10.2020)