Dicht gedrängt lauschten seine Anhänger Trumps Ausführungen in Johnstown. Foto: AFP/SAUL LOEB

Johnstown, Pennsylvania, Dienstagnachmittag Ortszeit. US-Präsident Donald Trump spricht vor hunderten, dicht aneinander gedrängten Anhängern über seine soeben überstandene Corona-Infektion. "An jeden, der kämpft, um sich von dem Virus zu erholen: Ich fühle euren Schmerz, weil ich euren Schmerz gefühlt habe." Wer hatte aller schon Corona?, fragt Trump in die Menge, in der viele keine Maske trugen. "Ihr seid jetzt immun." So wie er, und zwar lebenslang. "Sie" würden es nur nicht zugeben wollen, weil er es hatte. Früher hätte es doch immer geheißen, dass man nach einer überstandenen Erkrankung mit dem Virus lebenslang immun sei. Experten gehen tatsächlich von einer Immunität nach einer Infektion aus. Wie lange die aber hält, ist allerdings noch nicht geklärt.

Sein Herausforderer Joe Biden warf ihm daher das Verbreiten von Falschinformationen vor, und zwar noch mehr als vor Trumps Erkrankung. Er hätte gehofft, dass der Präsident "zumindest etwas geläutert daraus hervorgeht", gab Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida an. Doch im Gegenteil, Trump habe die Fehlinformationen nur intensiviert.

Die Verve, mit der Trump sich nach der Erkrankung als Corona-Besieger inszeniert, folgt seiner bisherigen Strategie, mit der Pandemie umzugehen: Herunterspielen, Übertreibung, Nicht-Ernst-nehmen. Doch es ist vor allem jener Umgang mit der Pandemie, für die Trump bei den Wahlen droht, abgestraft zu werden. Auch seine eigene Erkrankung hat ihm wohl – entgegen der Erwartungen von einigen Beobachtern – laut Umfragen nicht genutzt.

Knapp drei Wochen vor dem Urnengang am 3.November kommt Biden derzeit im Umfragedurchschnitt auf 53 Prozent, Trump auf bloß 42. Das sind die besten Umfragewerte zu diesem Zeitpunkt für einen Präsidentschaftsanwärter seit 1936, als die ersten wissenschaftlichen Umfragen durchgeführt wurden, so CNN. Bidens Siegeschancen stehen laut FiveThirtyEight aktuell bei 86 Prozent.

Allerdings ist die Wahl noch nicht geschlagen. Unsicher ist zum Beispiel, wie groß die Rolle der "Shy Trumpers" einzuschätzen ist, also diejenigen Trump-Anhänger, die das nicht laut zugeben. Ein anderer Faktor ist, dass sich Bidens Vorsprung aus nationalen Umfragen ergeben. In den einzelnen Bundesstaaten, und vor allem in den Swing States, hat Trump einen kleineren Rückstand. "Das kann bedeuten, dass Biden in jenen Staaten zulegt, wo er ohnehin vorne ist", konstatiert der Politologe Reinhard Heinisch zur APA.

Als ehemaliger Vize von Ex-Präsident Barack Obama kann Joe Biden afroamerikanische Wählerschaften mobilisieren, Trump hat hier Aufholbedarf. In der Nacht auf Mittwoch gab Twitter bekannt, über zwanzig Twitter-Konten gesperrt zu haben, die vorgegeben haben, afroamerikanische Trump-Befürworter zu sein. Die meist identischen Kurznachrichten lauteten: "Ja, ich bin schwarz und wähle Trump!" Hinter den Konten verbargen sich teilweise Militärveteranen oder Mitgliedern von Strafverfolgungsbehörden. Eine Überprüfung durch Reuters ergab, dass häufig Bilder von echten Personen mit falschen Namen verwendet wurden.

Volkszählung frühzeitig gestoppt

In Sachen Volkszählung konnte die Regierung einen Erfolg erzielen. Das Oberste Gericht bestätigte in der Nacht auf Mittwoch, dass der frühzeitige Stopp rechtens war. Trump hatte angeordnet, dass das US Census Bureau die alle zehn Jahre stattfindende Volkszählung mit Ende September frühzeitig beenden solle, damit genug Zeit bleibe, bis Ende des Jahres die bisher erhobenen Zahlen vom Kongress prüfen zu lassen. Laut der Behörde waren bis dahin 99,9 Prozent der Zählarbeiten abgeschlossen. Kritiker sehen darin aber eine Diskriminierung von schwer zu erfassenden Volksgruppen. Vor allem Minderheiten würden nicht erfasst werden. Das wirkt sich wiederum potenziell auf zukünftige Wahlen aus. Denn auf Basis der Volkszählung werden Wahlbezirke aufgeteilt.

Barrett: "Keine Schachfigur"

In Washington gingen unterdessen die Anhörungen der vermutlichen nächsten Höchstrichterin, Amy Coney Barrett, im Justizausschuss des Senats weiter. Elf Stunden lang grillten sie die Abgeordneten, und versuchten von ihr Einstellungen zu kontroversen Grundsatzthemen wie Abtreibung, Homo-Ehe oder Obamacare zu entlocken. Barrett hielt sich in fast allen Fragen während der Marathonbefragung bedeckt, sie sei unabhängig und keine "Schachfigur", die sich missbrauchen lasse, "um den Wahlausgang für das amerikanische Volk zu entscheiden", sagte sie an einer Stelle.

Kontrovers war eine ihrer Aussagen zur Homo-Ehe. Sie betonte, dass sie nicht "auf Basis sexueller Vorlieben" diskriminieren würde. Das brachte ihr Kritik ein – die Wortwahl sei veraltet, die Wortwahl "Vorlieben" würde voraussetzen, dass dies etwas sei, worüber ein Mensch frei entscheide. Dafür entschuldigte sie sich. Auf die Frage, ob ein US-Präsident zu einer friedlichen Machtübergabe verpflichtet sei, gab Barrett keine Antwort. Die Anhörungen im US-Senat gehen heute ab 14 Uhr (MEZ) weiter. (APA, Reuters, saw, 14.10.2020)