Nicht nur an Tagen, an denen es auch uns Zentralheizungskinder noch ins Freie lockt. Ob es an Corona und der Möglichkeit, im Freien ein bisserl geselliger als drinnen zu sein, lag oder einfach am Wetter, kann ich nicht sagen – auf alle Fälle waren die Grillplätze auf der Insel alle belegt.

Und auch die meisten sonnigen Picknicktische: "Mitnehmen, was noch geht, solange es noch geht – und sich einreden, dass man Sonne, Licht und Leben in Tupperdosen mit nach Hause nehmen kann. So wie die Bürger von Schilda das Sonnenlicht", sagte eine Bekannte, die ich mit ihrem Freund und ihrem Zweijährigen bei einer der Tisch-Bank-Kombinationen traf: "Ehrlich? Ich habe Angst davor, im Winter durchzudrehen. Dass es vielen so geht? Das macht es nicht besser."