Am 31. Oktober ist Weltspartag. Kurzarbeit und Nullzinspolitik machen ihn zum fragwürdigen Fest. Da lob’ ich mir das gute alte Sparschwein, das nach der Schlachtung Schönes beschert



Schlaue Eule

Larm Tek Spardose "Eule" mit Zähler Foto: Hersteller

"In der Mythologie war die Eule ein von der Göttin der Weisheit favorisiertes Tier", heißt es in der Beschreibung. Is’ eh g’scheit dieser Sparvogel – wer ihn verwendet, muss nicht einmal rechnen können. Eine Mechanik übernimmt das Zusammenzählen der eingeworfenen Münzen und zeigt die gesparte Summe auf einem Display. Praktisch, wenn man auf etwas Bestimmtes spart.

Larm Tek Spardose "Eule" mit Zähler, z. B. über Amazon, rund 14,– Euro

5 von 6 Punkten





Fescher Dachs

Badger Money Box Foto: Hersteller

Die Briten sind Meister des Kitschs. Sie stellen Spardosen in Tierformen her, die sich wunderbar auf jedem Kaminsims mit elektrischer Feuerstelle machen. Quail Ceramics bemalt seine feschen Dachse, Labradore oder Füchse sogar mit der Hand. Das kostet schon ein bisserl was. Aber die Viecherln geben Erspartes durch einen Deckel im Bauch jederzeit wieder her.

Badger Money Box über quailceramics.co.uk um rund 55,– Euro inkl. Versand

4 von 6 Punkten





Edle Sau

Sparschwein konservativ bei Manufactum Foto: Hersteller

"Sparschwein konservativ" nennt Manufactum dieses Modell aus feinstem fränkischem Porzellan. An die gesammelte Barschaft kommt man nur durch Zerdeppern heran. Das lehrt Verzicht und Verbindlichkeit, das Sparziel sollte aber eher engagiert sein: Wer nur kleine Cent-Münzen einwirft, bekommt sonst am Ende weniger raus, als es der Kaufpreis rechtfertigen würde.

Sparschwein konservativ, Lindner Porzellan, bei Manufactum um 18,50 Euro

4 von 6 Punkten





Sauberes Schwein

Tammy Sparschwein von Puik Foto: Hersteller

Sparbüchsen ohne Öffnung sind wie Bausparverträge: Wer zu früh abhebt, bekommt wenig Geld raus. Deshalb sollte man sich auch bei diesem Pappmachéferkel gedulden und es erst zerfetzen, wenn sein Bäuchlein gut gefüllt ist. Modell Tammy sieht aus wie ein angepinselter Eierkarton mit Ohren und ist keine Umweltsau: Es besteht aus Recyclingstoff und kann bedenkenlos entsorgt werden.

Tammy Sparschwein von Puik, z. B. bei Connox um rund 18,– Euro mit Versand

3 von 6 Punkten

(Sascha Aumüller, RONDO, 30.10.2020)