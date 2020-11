Auch Bill und Hillary Clinton gingen gegen Ende von Bills Amtszeit auf Immobiliensuche – und wurden in Chappaqua im US-Bundesstaat New York fündig. Hier haben sie ihr eigenes "White House", also ein weiß gestrichenes, historisches Anwesen mit mehr als 4.000 Quadratmetern Grund, gefunden. Da hat auch ein Swimmingpool locker Platz. Für kreative Nachnutzung haben die Clintons auch etwas übrig: In der früheren Scheune (nicht im Bild) sind heute keine Traktoren mehr, sondern der Secret Service untergebracht, der auch bei früheren US-Präsidenten für Personenschutz sorgt.