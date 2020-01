Was potenzielle Käufer erwartet: viel, viel Platz. Allein das Haupthaus verfügt über 600 Quadratmeter Wohnfläche mit fünf Schlafzimmern und ebenso vielen Bädern. Falls künftig noch einmal ein früherer US-Präsident und seine First Lady vorbeischauen, können diese im zweistöckigen Gästehaus untergebracht werden, das über weitere vier Schlafzimmer und drei Bäder verfügt. Ganz wichtig: So gut wie alle Räume haben Blick aufs Meer.

Im Außenbereich gibt es einen Swimmingpool, einen Tennisplatz und ein Gewächshaus sowie einen Gemüsegarten. Wer einsame Strandspaziergänge liebt, kommt auch auf seine Kosten: Einen Privatstrand, der eine Meile lang ist, gibt es nämlich auch.