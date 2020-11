Der ORF verschiebt die Ausstrahlung des Ethikdramas "Gott" wegen des Terroranschlags in Wien auf einen späteren, unbestimmten Zeitpunkt. Foto: : ORF/ARD Degeto/Moovie GmbH/Julia Terjung

Ferdinand von Schirachs Ethikdrama "Gott" findet vorerst nur in der ARD statt. Der ORF verschiebt das für 23. November geplante TV-Event laut Aussendung auf einen späteren Zeitpunkt.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Programmdirektorin Kathrin Zechner begründen die Verschiebung mit der nach dem Terror in Wien "besonders herausfordernden Situation", die auf das "noch in Staatstrauer befindliche Österreich in den kommenden Tagen und Wochen zukommt." Zechner: "Diese geballte gesellschaftliche Belastung verunmöglicht jenen Diskussionsraum, den dieses besonders wichtige Thema verdient und braucht." Zuvor hatte der ORF die das Drama abschließende Publikumsabstimmung abgesagt. Auf ARD läuft der Film wie geplant am 23. November.

Ethikrat diskutiert Für und Wider

Im Fernsehfilm "Gott" geht es nach dem gleichnamigen Theaterstück und Buch von Ferdinand von Schirach um einen 78-jährigen, kerngesunden Mannes, der sein Leben durch ein Medikament und mit Hilfe seiner Ärztin beenden will. Ein Ethikrat diskutiert Für und Wider. Zum Schluss kann das Publikum über Sterbehilfe abstimmen. Regisseur Lars Kraume inszenierte, in Hauptrollen spielen Barbara Auer, Lars Eidinger, Matthias Habich, Ulrich Matthes, Anna Maria Mühe, Christiane Paul, Götz Schubert und Ina Weisse.

Ein wie im Film geschilderter Fall ist rechtlich in Deutschland nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts seit Februar dieses Jahres möglich, die ethische Debatte darüber ist noch nicht beendet. In Österreich steht eine Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof über eine mögliche Lockerung des Verbotes der Sterbehilfe bevor. Der ORF begründete damit die Absage der Publikumsabstimmung.

Professionelle Expertise

Die Einschätzung zur Verschiebung stütze sich auf die professionelle Expertise aus den Krisenstäben des Landes, heißt es weiter in der Aussendung. Ein Ersatzprogramm werde ebenso zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben wie ein neuer Sendetermin.

"Gott" ist eine Produktion von Moovie in Koproduktion mit der ARD Degeto und dem RBB für die ARD in Zusammenarbeit mit dem ORF und Constantin Film – gefördert durch das Medienboard Berlin-Brandenburg und den Filmfernsehfonds Bayern. (red, 5.11.2020