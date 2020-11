Sichtbar zu sein ist keine Geheimwissenschaft. Und auch nicht teuer. Nicht nur, weil, zynisch gesagt, der Preis des Übersehenwerdens auf alle Fälle höher ist: Einfachstes Reflektorzeugs kostet so gut wie nix – oder ist tatsächlich gratis: Die Hosenbein-Reflektor-Clickbänder waren Giveaways bei irgendeinem Event. In Laufshops kostet das Paar selten mehr als sechs Euro. Der leuchtende "Stab" ist eine Hüfttasche mit eingebautem Blink- und Dauerlicht – und war ein Goodie bei der letzten Frauenlauf-Pressekonferenz. Man kann so was aber auch kaufen. Ich trage beim Laufen normalerweise nie Hüfttaschen – aber mit diesem "Strich in der Hose" (siehe auch Bild 1 und Bild 4) gibt es mich derzeit häufiger.

Mit 16 Euro ist die schon erwähnte "Reflex Vest" auch leistbar: Auch wenn es im Bauhaus billigere Standard-Sicherheitswesten gibt, ist mir das 50 Gramm leichte, anpassbare Ding lieber: Solange es hell ist, kann ich es nämlich auch einstecken.

Teurer ist dann die Stirnlampe: Meine "Ledlenser Neo6r" liegt mit 49 Euro preislich aber immer noch im unteren Mittelfeld. Der Lichtkegel lässt sich gut einstellen (auch so, dass man Entgegenkommende nicht blendet), und so klein die rote Blinkdiode am Akkupack (der am Kopf dann hinten sitzt) auch ist: Man sieht sie.