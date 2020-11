PRO: Türkis-grünes Chaos

von Michael Völker

Nein, es ist definitiv nicht die Schuld der Bevölkerung, dass wir schon wieder in einem Lockdown feststecken. Die Bevölkerung hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten weitgehend korrekt verhalten, hat die Vorschriften und Empfehlungen eingehalten. Die allermeisten haben brav Maske getragen, haben Abstände eingehalten, haben Hände gewaschen, haben die sozialen Kontakte eingeschränkt. Das ist niemandem leichtgefallen. Aber das hat nicht ausgereicht.

Dass es ein paar Dodeln gibt, die nicht können oder wollen, die nicht genug nachgedacht haben oder die eine Prinzipfrage daraus gemacht haben – ja, diese Leute gibt es, mit denen muss man leben. Sie waren aber nicht der entscheidende Faktor. Es ist Aufgabe der Regierung, diese Leute und dieses Risiko mitzudenken und einzukalkulieren.

Die Infektionszahlen sind trotz aller Zurückhaltung in die Höhe gegangen – und wir scheinen auf diese zweite Welle nicht ausreichend vorbereitet zu sein. Österreich hat, auch weltweit gesehen, eine vergleichsweise katastrophale Entwicklung genommen, was die Infektionszahlen betrifft. Das ist definitiv nicht die Schuld die Bevölkerung. Dafür ist die Politik verantwortlich; nicht allein die Bundesregierung, sondern auch die Landesregierungen, die viel zu lange die Verantwortung von sich geschoben und auf Maßnahmen derjenigen in Wien gewartet haben, die sie sonst für inkompetente Wichtigmacher halten.

Die Verordnungen, mit denen die Regierung versucht, unseren neuen Alltag zu regeln, sind juristisch schlampig und allgemein unverständlich formuliert. Das große Testen hat zu spät eingesetzt. Das Contact-Tracing funktioniert nicht mehr, da gibt es keine Strategie dahinter. Die Situation an den Schulen ist chaotisch, das ist für viele sehr belastend. Es stimmt, es gibt mit Corona keine Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen könnte. Aber die Naivität, mit der unsere Regierungsvertreter der Entwicklung getrotzt haben, ist fahrlässig.

In der Kommunikation sind so viele Fehler gemacht worden, dass massiv Vertrauen verspielt wurde. Gerade in einer Krisensituation wie dieser, wo wir alle darauf angewiesen sind, dass wir als Gemeinschaft funktionieren, wäre Vertrauen in die politische Führung hilfreich. Wir stecken im türkis-grünen Corona-Chaos. Und es ist anmaßend, feig und unehrlich von dieser Regierung, die Schuld bei irgendjemand anderem als bei sich selbst zu suchen. (Michael Völker, 17.11.2020)