Riesiger Stör im Wörthersee gefangen

Der Enkel von Josef Huainigg mit dem sechs Kilogramm schweren Stör. Foto: Goldfisch

Einen sechs Kilogramm schweren, männlichen Stör haben die Fischer Huainigg diese Woche bei Krumpendorf aus dem Wörthersee gefischt. Der älteste Fischer am See, der 85-jährige Josef Huainigg, fischt seit seiner Jugend beruflich. Ein Exemplar dieser Größe ist ihm jedoch noch nie untergekommen. Störe wurden vor Jahren im See ausgesetzt, das Alter dieses Störs schätzt man auf ca. 15 Jahre.

Verkauft wird das Prachtexemplar in Wien im Fischgeschäft Goldfisch, wo auch sonst heimische Fische wie Wildkarpfen (ebenfalls aus dem Wörthersee), Saibling, Huchen oder Reinanken gekauft werden können.

Goldfisch, 1080, Lerchenfelderstrasse 16

DI – FR 10.30 – 17.30. SA 9.30 – 9.30 – 13.30

www.goldfisch.wien

Gragger-Pop-Up in der Lerchenfelder Straße

Nicht weit entfernt vom Goldfisch hat Holzofen-Bäcker Gragger gerade seinen ersten Pop-Up-Shop eröffnet.

Gragger Pop-Up

1070, Lerchenfelder Straße 65

Di-Fr 7:00 bis 18:00, Sa 8:00 bis 14:00 Uhr.

www.gragger.at/

Sacher Drive-In

Foto: Hotel Sacher

Wenn die Menschen nicht ins Sacher dürfen, dann gibt es die Torte halt jetzt im Vorbeifahren: Die Haltezone vor dem Sacher ist ab nun Drive-In-Zone, wo man von 8 bis 19 Uhr täglich Sachertorte und Sacherwürfel kaufen kann, die Bezahlung ist kontaktlos möglich. Weiters können die Sacher-Produkte auch im Online-Shop bestellt werden.

shop.sacher.com

Restaurantplattform listet Abholservices

Während des Lockdowns ist Essen zum Abholen oder Mitnehmen ein Option: Die oberösterreichische Plattform www.restaurant.info bietet eine Suche nach Lokalen in ganz Österreich an. Von den derzeit 6.000 gelisteten Lokalen geben momentan rund 500 an, dass man Essen dort abholen kann. Die Tendenz sei aber steigend, so die Betreiber der Plattform in einer Aussendung.

(red, 20.11.2020)