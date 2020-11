Irgendwann wird jemand demjenigen (ich fürchte, dass bei der Planung damals noch wenige Frauen eingebunden waren), der Insel und Donauufer in ihrer heutigen Form geplant hat, einen Orden umhängen: Hochwasserschutz? Ja eh. Aber weil der funktioniert, haben die meisten Wienerinnen und Wiener längst vergessen, wozu all das eigentlich gebaut worden ist.

Derzeit erfüllen die Treppelwege andere Dammfunktionen. Als Psychodämme. Die Insel ist ein Fluchtort. Nicht nur für mich: Gas geben, so wie es sonst – früher – in und zu den weniger belebten Ecken möglich war, ist derzeit nicht einmal ansatzweise möglich. Und an all den Lieblingsorten, an denen man sich – ich mich – früher wirklich am Ende der Welt wähnen konnte, ist Hochbetrieb.