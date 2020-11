"Le nozze di Figaro" im Theater an der Wien gibt in der Regie von Alfred Dorfer und Regisseurin Kateryna Sokolova der Heiterkeit eine Chance

Graf Almaviva (Florian Boesch) nickt in Mozarts "Figaro" wieder mal ein. Moritz Schell

Die Wiedergeburt der Fernsehoper aus dem Geist des Lockdowns nahm hierzulande im Theater an der Wien ihren Ursprung. Christoph Waltzs Version des "Fidelio" wurde in einer Art Nacht-und-Nebel-Aktion gerettet. Immerhin: Auf ORF 3 war besonders die weitverzweigte Treppenarchitektur ein telegenes Zentrum des Freiheitsstücks. Es wirkte alles durchaus imposant – selbst aus der Couchperspektive, zu der einen die seltsame Virusgegenwart auch bei Mozarts sonntägiger Oper "Le nozze di Figaro" verpflichtet hat.

Das Theater an der Wien hat mit der Inszenierung von Satiriker Alfred Dorfer (in Zusammenarbeit mit Regisseurin Kateryna Sokolova) nun schließlich auch die Folgen des zweiten Lockdowns zu tragen ...

Raum bewegt sich

Selbst hier spielt der Raum eine dominante Rolle. Die Wände im abgewirtschafteten Schloss des Grafen Almaviva sind allerdings dynamischer Natur. Als würden sie auf die Befindlichkeiten der Figuren reagieren, setzen sie sich mitunter in Bewegung. Wenn etwa die Gräfin zerknirscht von ihrer frustrierten Zuneigung zum Gatten Almaviva erzählt und selbiger im Nebenzimmer zögerlich um sich rotiert, wird der Raum der Gräfin weiter, verschiebt sich die Wand Richtung Ehemann. Man ahnt manches Detail. Das dynamische Raumregiekonzept ermöglicht selbst simultane Handlungen, das Bühnenbild von Christian Andrè Tabakoff war aber wohl fernsehmäßig nicht immer exakt einzufangen. Mitunter gehen die Figuren mit ihren "Nebenhandlungen" etwas unter.

Macht und Begehren

Zweifellos kommt allerdings rüber, wie intensiv in diesem Energiefeld von Macht und Begehren agiert wird: So zerzaust wie der Raum, so ramponiert scheint zunächst Almaviva. Er sitzt erschöpft im Stuhl, nickt gerne ein und träumt davon, die Protagonisten seiner Umwelt wie Wachsfiguren hin und her zu verschieben.

Die Wirklichkeit ist seinen Machtfantasien jedoch weit weniger zugetan. So mobilisiert dieser Herr der Erschöpfung denn auch seine letzten Kräfte, wenn es um die Reste seiner Ehre geht. Es kippt die heitere und gekonnt durchchoreografierte Inszenierung dann ins Düstere. Es landet der notorische Damenjäger Almaviva, nun übergriffig, ungebetenerweise zwischen den Beinen seiner Gemahlin.

Jung und dynamisch

In Figaro hat der Graf einen jungen, dynamischen Gegenspieler. Während der grandiose Florian Boesch Almaviva als leicht erstarrten Hausherrn gibt, der aggressiv aus seiner Verunsicherung ausbricht, ist Robert Gleadow als hervorragender Figaro in seinem fast tanzend-humorigen Element. Die verwirrenden Situationen, die ihn zweifellos auch an die Grenzen seines Toleranzvermögens bringen, lassen ihn allerdings nicht dermaßen angriffig werden wie den psychisch schon etwas unberechenbaren Grafen.

Es sind letztlich aber die Damen von weitaus größerer Stabilität. Cherubino (intensiv: Patricia Nolz) betört sie zwar alle. Schließlich jedoch bleiben die Gräfin (Cristina Pasaroiu) und Giulia Semenzato (Susanna) würdevolle Herrscherinnen des Gefühlsspiels.

Überraschung: Am Ende, nachdem alle Verstellungshüllen gefallen sind, tanzen sie schließlich alle in einer alten Straßenbahnremise.

Szenisches Leben erwünscht

Ganz besonders ausgelassen wirkt Almaviva, der sich nach und nach tanzend aus dieser gekürzten, aber doch in sich konzentrierten Geschichte verabschiedet. In dieser dann auch pausenlosen Fassung sind natürlich auch Marcellina (Enkelejda Shkosa), Bartolo (Maurizio Muraro), Basilio (Andrew Owens), Don Curzio (Johannes Bamberger), Barbarina (Ekin Su Paker) und Antonio (Ivan Zinoviev) detaillierter Teil einer leichtfüßigen Inszenierung, der ein echtes szenisches Leben (vor Publikum) zu wünschen wäre.

Direkt – im Theater an der Wien – würde auch der dynamische Sound samt der akzentuierten Einwürfe des Concentus Musicus Wien unter der umsichtigen Leitung von Stefan Gottfried authentischer und unmittelbarer zum Vorschein kommen. Zumindest der Drive, der die Szenen energetisch auflud, kam im TV natürlich rüber. Eine echte Wiederaufnahme würde sich jedoch lohnen. (Ljubiša Tošić, 30.11.2020)