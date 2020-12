Liebe Leserin, lieber Leser,

zehn Jahre ist es mittlerweile her, da hat Google ein neues Betriebssystem vorgestellt. Nein, wir reden nicht von Android, es ist von Chrome OS die Rede. Als glorifizierter Browser gestartet, hat es sich in den vergangenen Jahren ganz schön gemausert – Android- und Linux-Support inklusive. Also haben wir uns das Ganze in einem Test einmal wieder näher angesehen. Zudem haben wir einen Artikel, der aufzeigt, wie Standortdaten von vermeintlich harmlosen Apps bei US-Grenzbehörden landen. Und für Spieler spüren wir den – durchaus vielen – positiven Aspekte von Videospielen im Pandemie-Jahr nach.

Chrome OS unter der Lupe: Ist Googles Betriebssystem endlich reif für den Desktop?

Wie Standortdaten von einer vermeintlich harmlosen Wetter-App bei US-Behörden landen

Multiplayer: Die vielen positiven Aspekte von Videospielen im Pandemie-Jahr

RISC-V: Offene Prozessorarchitektur verspricht Durchbruch bei Performance pro Watt

Android: Viele Apps mit veralteter Softwarebasis durch bekannte Sicherheitslücke gefährdet

"Weihnachtsüberraschung": Apple will offenbar noch einmal neue Hardware vorstellen

Italiens Rüstungskonzern im Visier von Hackern: Zwei Festnahmen