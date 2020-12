Strasser und Habsburg im "Blattsalat", Die "Lindenstraße" kommt ins Museum, Netflix will bei "The Crown" nicht vor Fiktion warnen

Er vertraute sich ihr an, sie blieb loyal, aber nicht mehr: Tony Soprano und seine Therapeutin. Foto: HBO

Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Prinzip Hoffnung: Die besten Serientherapeuten – In vielen Serien sind Therapeuten fixe Problemlösungsinstanzen. Manche von ihnen helfen, andere scheitern in ihrer Aufgabe kläglich und oft komisch. Hier sind die Besten

Selbstfindung in Bullerbü: Schwedische Serie "Gösta" in ARD-Mediathek – Gösta ist ein 28-jähriger schwedischer Kinderpsychologe, der einfach nicht Nein sagen kann

Lebende Tote, quietschfidel: Ernst Strasser und Karl Habsburg im "Blattsalat" – Zugegeben, es war zu Ernst Strassers Zeit als Innenminister nicht leicht, durch den Besuch seines Profils Trost zu finden

Nach Kritik: Netflix will bei "The Crown" nicht vor Fiktion warnen – "Haben Vertrauen in unsere Zuschauer, dass sie es als Fiktion verstehen, die auf historischen Ereignissen beruht"

Weihnachtslieder mit Andreas Gabalier: 462.000 schauten im Schnitt in ORF 2 zu – Marktanteil lag bei 16 Prozent – "Winter in Österreich" mit Hans Knauß und Anna Veith kam zuvor im Hauptabend auf 639.000 Zuschauer

Die "Lindenstraße" kommt ins Museum – Zahlreiche TV-Kulissen der ausgelaufenen Serie sind ab 2021 in Speyer zu sehen. Else Klings Küche ist bereits dort

Mit Burnout durch den Wald, Im Zentrum und Penissimo: TV-Tipps für Sonntag – Gesprengte Ketten, Beethovens Wien – Die Welt wollte ich umspannen

