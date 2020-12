Coronavirus

Nach dem Massentest sollen Anreize für nächsten Massentest folgen

In den meisten Bundesländern gingen am Wochenende die letzten Massentests über die Bühne. Einzig das Burgenland testet noch bis Dienstag. Im Jänner soll die zweite Testung erfolgen. Dafür tüftelt der Bund an einem Anreizsystem