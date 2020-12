Foto: APA / Hans Klaus Techt

Die Mediennews vom Mittwoch:

Journalistische Sorgfaltspflicht Behörde leitet Verfahren gegen Mediendiensteanbieter zur Berichterstattung über Terror in Wien ein Der ermittelte Sachverhalt erhärte den Verdacht von Rechtsverletzungen nach dem Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz, meldet die KommAustria

Rekordsitzung Terrror-Berichterstattung beschäftigte Presserats-Senat sechseinhalb Stunden Diese Woche noch keine Entscheidung zu erwarten

Fehlermeldung Teletest wies ab 2015 zu hohe TV-Reichweiten aus "Über Zeitverlauf ansteigender Fehler": Neue Messgeräte wurden falsch zugeordnet, meldet die Arbeitsgemeinschaft Teletext

Umfrage #MeToo-Bericht stellt Hollywood schlechtes Zeugnis aus Rund 67 Prozent der im US-Unterhaltungsbusiness tätigen Frauen sind nach wie vor sexueller Belästigung ausgesetzt

Recherche Das System Amazon: Paketzusteller unter Dauerdruck Privatsender Puls 4 zeigt in einer Reportage, wie Paketfirmen ihre Mitarbeiter ausbeuten, während sich Auftraggeber Amazon abputzt

TV-Tagebuch Dokumentarfilm "American Vienna" auf Vimeo: Reisen nach Vienna, USA Das dokumentarische Roadmovie führt in neun Viennas im Osten der USA

Serienvorschau Im Februar auf Netflix: Der neue Streich der "Dark"-Produzenten Science-Fiction-Serie "Tribes of Europa" soll am 19. Februar 2021 anlaufen

TV Beethoven 2020: Arte feiert den Jahresjubilar nochmals ausgiebig Großer Beethoven-Tag am 17. Dezember

Switchlist "Das Glück ist ein Vogerl" und "Venedig nach Corona": TV-Tipps für Mittwoch Außerdem Kehrseiten des Onlinehandels, der Edgar-Wallace-Krimi "Das indische Tuch" und Jessica Langes Filmdebüt in "King Kong"

Mitdiskutieren Heute bei "Pro & Contra" auf Puls4 "Corona – Die unterschätzte Krankheit?"

Segeln ServusTV überträgt 36. America's Cup live Bereits Vorrennen ab Donnerstag im Livestream auf servustv.com zu sehen

Stammtisch Puls24.at lädt zur "Sperrstund" an die Bar Mitternächtlicher Online-Talk ab 18. Dezember. Erste Gäste bei Patrick Fux sind Manuel Rubey, Marco Pogo und Julian F.M. Stoeckel, zunächst vier Ausgaben geplant

Jahresrückblick Thomas Gottschalk holt in seiner neuen Show das "ausgefallene" Jahr nach Der Entertainer versucht am Montag in einer neuen Sendung, das Maximum an Unterhaltung aus dem verkorksten Corona-Jahr 2020 zu pressen

Lang gesucht Isabel Russ wird mit 2021 Digitalchefin von "Profil" Für "Transformation und Weiterentwicklung von profil.at" zusammen mit Sebastian Hofer

Ernste Absichten Springer will Mehrheit an Autokleinanzeigen-Firma verkaufen Deutscher Medienkonzern verhandelt exklusiv mit Providence Equity Partners über französische Groupe La Centrale

Lobbying EU-Digital-Paket ist deutschen Verlegern nicht konkret genug Die Verleger forderten weitere Debatten zur europäischen Plattformregulierung

(red, 16.12.2020)