In Beziehungen kann man nicht hineinschauen, das ist klar. Darum sind einige von außen auf den ersten Blick auch nicht wirklich nachvollziehbar. Warum genau das recht unharmonisch wirkende Paar im Freundeskreis noch zusammen ist, und das seit Jahren, in denen sie nicht unbedingt glücklich miteinander wirkten – wer weiß das schon so genau?

Manchmal ist diese Frage auch für die Betroffenen gar nicht so einfach zu beantworten. Man will es sich nur ungern eingestehen, aber ist man am Ende nur noch mit dem Partner oder der Partnerin zusammen, weil das Danach um einiges unbequemer wäre, als den Status quo einfach nicht zu verändern? Nach einer längeren Zeit zu zweit ist man nun einmal gegenseitig zu einem fixen Bestandteil im Leben des anderen geworden. Man hat eine gemeinsame Wohnung, die Familien kennen sich, die Freundeskreise sind zu einem verschmolzen. Es fühlt sich bequem an, und man muss nicht allein durchs Leben gehen. Denn auch der Gedanke, einen kompletten Neuanfang zu wagen und sich erneut auf das Leben als Single einzulassen, erfüllt – besonders auch in diesen Tagen – so manche mit Angst.

(aan, 15.1.2021)