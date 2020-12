The Healthy Times, VFMK, ISBN 978-3-903796-47-8, 18 Euro, 132 Seiten Foto: Thomas Albdorf

Fad wird ihnen nicht, das ist fix: Während ein Lockdown den nächsten jagt, haben die Jungs von der Healthy Boy Band – die Köche Philipp Rachinger (31) , Lukas Mraz (30) und Felix Schellhorn (27) – ein neues Projekt gestartet. Und man kann sagen, das kulinarische Magazin "The Healthy Times" steht in seiner Schrägheit den bisher veranstalteten Events, von kulinarischen Kopierzellen in Mailand bis zu Apero-Reichen aus Willi Brandts Wagen in nichts nach.

Schließlich hat das 132 Seiten starke Heft außer dem Überthema Kulinarik nicht allzuviel gemeinsam mit den sonst meist etwas biederen Magazinen. Die Gestaltung (von OrtnerSchinko) ist bunt, schrill und witzig. Die Themen sind breit gestreut und reichen unter anderem von "Der Zukunft der italienischen Küche" (von STANDARD-Autor Georges Desrues) bis "Frühstück im Rock'n'Roll-Zirkus". Wie einen die Regionalität ordentlich nerven kann, beschreibt STANDARD-Restaurant-Kritiker Severin Corti. Für die Erörterung der Frage, wie sich "Ficken nach 14 Gängen" anfühlt, wurde die Schriftstellerin Vea Kaiser gewonnen. Heinz Reitbauers Kochkünsten wird nicht nur mit tollen Fotos und Rezepten, sondern auch mit einer Liste an erfolgreichen Küchenchefs gehuldigt, die bei ihm im Steirereck gekocht haben. (So viel sei verraten: sie ist lang). Eva Biringer schwärmt über einen kleinen Thai-Imbiss in Berlin und der STANDARD-Gruss-aus-der-Küche Koluminist Tobias Müller interviewte für die Healthy Times den Londoner Sternekoch Jeremy Chan.

Wieso Rachinger, Schellhorn und Mraz zusätzlich zu ihrer jeweiligen Tätigkeit in drei der gehyptesten Restaurants Österreichs, Health-Boyband-Events und Online-Kunstauktionen jetzt auch noch unter die Verleger gehen, ist für Lukas Mraz schnell erklärt: "Wir haben das Magazin gemacht, weil viele andere Gastro-Magazine so luxuriös wirken. Wir sind abstrakter als die Klassischen, wir glauben, dass so ein Magazin wichtig ist, damit auch andere Leute beginnen sich für das Kochen und die Welt der Kulinarik zu interessieren."

Geplant ist, das Magazin zweimal jährlich erscheinen zu lassen. (ped, 22.12.2020)