Lager Lipa

1.237 Postings

Bosnien: Schutzlose Migranten wieder ins abgebrannte Lager gebracht

900 Menschen wurden wieder in das abgebrannte und aufgelassene Lager Lipa in Westbosnien gebracht, weil sie kein Ort in Bosnien sie aufnehmen wollte. In Lipa sind sie schutzlos.