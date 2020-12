Streaming-Services boomen, aber gleichzeitig ist auch ein Anstieg der Piraterie spürbar. Eine Ursachenforschung, warum illegale Downloads offenbar eine Antwort auf das ständig wachsende Angebot von Netflix, Amazon Prime Video und Co. sind. Cyberpunk 2077 ist weiter in den Schlagzeilen. Diesmal kündigen die eigenen Investoren wegen "Falschinformationen" Klagen gegen den Entwickler an. Der Topverdiener auf Youtube ist weiterhin ein neunjähriger "Kinder-Influencer".



Wieso der Streaming-Boom zu einem starken Anstieg der Piraterie führen wird

"Cyberpunk 2077"-Drama: Investoren überlegen Klage gegen CD Projekt Red

Youtubes Topverdiener 2020 ist (immer noch) ein neunjähriger "Kinder-Influencer"

Schwere iPhone-Lücke zur Spionage gegen dutzende Journalisten genutzt

Tesla-Chef Elon Musk erwägt, Firmenvermögen in Bitcoin umzuwandeln

Nach Cyberangriffen: Weißes Haus blockierte Stellungnahme, die Russland beschuldigt

Gerichtsurteil: Magenta darf nicht mehr mit "5G ready"-Tarifen werben