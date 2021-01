Foto: gettyimages/istockphoto/monels

Manche Bücher fristen ein eher trauriges Dasein. Jahre, Jahrzehnte stehen sie im Bücherregal, wandern irgendwann von der vorderen in die hintere Reihe, von dort vielleicht noch in die Kiste auf den Dachboden. Gelesen werden sie jedenfalls nie. Weggegeben oft genug auch nicht, denn vielleicht ist ja doch irgendwann der Tag gekommen, an dem man sich überwinden kann, "Die Buddenbrooks" zu lesen. Oder "Herr der Ringe". Oder "Mrs. Dalloway". Ist man aber komplett ehrlich zu sich selber, weiß man, dass diese Bücher wohl für immer ungelesen bleiben. So stellte auch das Online-Literaturmagazin "54Books" auf Twitter folgende Frage:

Die Antworten reichten von "Die Leiden des jungen Werther" über "Ulysses" bis zu den Werken von Chimamanda Ngozi Adichie und Karl Ove Knausgård.

Wie ist das bei Ihnen?

Welches Buch werden Sie wohl nie lesen – auch wenn es quasi griffbereit daheim liegt? Und warum? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 14.1.2020)