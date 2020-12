Liebe Leserin, lieber Leser,

die Zahl der Streaming-.Dienste explodiert derzeit geradezu. Da kann man schon einmal auf die Idee kommen, selbst einen Media-Server aufzusetzen anstatt hier zahllose Abos abzuschließen. Was so eine Lösung kann, haben wir uns am Beispiel von Plex angesehen – und das Ergebnis verblüfft einigermaßen. Dazu haben wir noch Tipps für die besten Indie-Games des Jahres, der CCC-Kongress startet erstmals aus dem Netz und der US-Heimatschutz warnt vor Hintertüren im smarten Fernsehern.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Plex: Die Medienzentrale zum Eigenbau zeigt, wie gut Streaming sein kann

Die besten Indie-Games des Jahres

US-Heimatschutz warnt vor "Hintertür" in Fernsehern von chinesischem Hersteller TCL

rC3: Der Hacker-Kongress des Chaos Computer Club startet erstmals aus dem Netz

Chrome: Google nimmt neuen Anlauf, um Speicherhunger in den Griff zu bekommen

FBI und Europol legten VPN-Dienst still, der sich an Kriminelle vermarktete

Vor Qualcomm und Apple: Mediatek wird zum größten Chiphersteller für Smartphones

Login-Probleme: Weihnachtsfrust für Besitzer neuer Apple-Geräte

Online-Handel: Deutlicher Geschlechter-Unterschied bei Retouren

Bitcoin bricht weiter Rekorde: Kurs erstmals über 28.000 Dollar