Stärke 6,4

Mehrere Tote bei Erdbeben in Kroatien: Nachbeben am Mittwochmorgen

Das Epizentrum lag in der Nähe der Stadt Petrinja südlich von Zagreb und war am Dienstag zu Mittag auch in Österreich zu spüren. Das AKW Krško wurde heruntergefahren