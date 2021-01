Satireformat mit Peter Klien schaffte vergangenen Freitag am späten Abend 15 Prozent Marktanteil in ORF 1

Wien – Peter Klien und seiner Late-Night-Show "Gute Nacht Österreich" tut der neue Sendeplatz am Freitag gut: 241.000 Zuschauer erreichte das Satireformat vergangenen Freitag um 23.20 Uhr in ORF 1, das entspricht einem Marktanteil von 15 Prozent.

Bis Dezember 2020 wurde "Gute Nacht Österreich" Mittwochabend ausgestrahlt, parallel zur "ZiB 2" in ORF 2. Am 9. Dezember kam die Sendung auf 125.000 Zuschauer und vier Prozent Marktanteil. Am Mittwoch-Sendeplatz war vergangene Woche "Wir sind Kaiser*in" zu sehen, 205.000 ZuschauerInnen waren um 22.00 Uhr in ORF 1 dabei, der Marktanteil für Palfrader, Roubinek und der neuen Prinzessin Gartner lag damit bei acht Prozent.

"Gute Nacht Österreich" wird im Jänner noch zweimal ausgestrahlt, dann ist Schluss mit dem Satireformat in ORF 1. ORF 1-Senderchefin Lisa Totzauer hat wie berichtet angekündigt, dass sie das Format nach Ende Jänner auf Nachdenkpause schicken will und eher im Internet sieht. ORF-Chef Alexander Wrabetz sagte im Dezember, er hätte "GNÖ" schon gern weiter im Fernsehen, aber anders. (red, 17.1.2021)