Nicht alle Lebensmittel sind aufschlussreich gekennzeichnet. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

In ist, was drin ist – nach diesem Motto werden Konsumenten immer wieder seitens diverser Organisationen, aktuell durch Initiatoren des Tierschutzvolksbegehrens, darauf aufmerksam gemacht, mehr Wert auf die Angaben auf Lebensmitteln zu legen. Dabei sind die Vorschriften in den vergangenen Jahren bereits strikter geworden. Für Frischfleisch, Eier, Obst, Gemüse und Bioprodukte gilt beispielsweise seit letztem April die EU-weit verpflichtende Herkunftsangabe. Dieser User berichtet von seiner Erfahrung beim Einkauf:

Auf Speisekarten in Lokalen müssen zwar die Zusatzstoffe und Allergene ausgewiesen werden, allerdings nicht die Herkunft der Produkte. Auch beim Einkauf im Supermarkt ist es nicht immer einfach, nachzuvollziehen, woher etwas kommt oder was es genau beinhaltet. Doch nicht jeder legt Wert darauf, das genau zu wissen:

Wie wichtig sind Ihnen Inhalts- und Herkunftsangaben bei Lebensmitteln?

Achten Sie beim Einkaufen darauf? Würden Sie eine verpflichtende Herkunftsangabe in Restaurants befürworten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 22.1.2021)