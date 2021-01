Tweets der Trump-Regierung werden archiviert und sind künftig öffentlich zugänglich. Biden startet ohne Follower in die Präsidentschaft

An diesem Mittwoch wird Joe Bidens Team die offiziellen Twitter-Accounts der US-Regierung übernehmen. Foto: AFP/Michael. M. Santiago

Schon Ende vergangenen Jahres gab Twitter bekannt, dass Joe Biden bei seinem Amtsantritt als US-Präsident an diesem Mittwoch nicht die Follower der scheidenden Trump-Regierung übernehmen darf. Stattdessen werden diese für die Accounts @WhiteHouse, @POTUS, @VP, @FLOTUS und @PressSec auf null gesetzt. Doch wie läuft die Übergabe der für die US-Regierung immer wichtiger werdenden Social-Media-Accounts ab?

Bisher wurden die Konten scheidender US-Präsidenten dupliziert – und zum Beispiel in Barack Obamas Fall unter dem Namen @POTUS44 archiviert. Trump konnte seine Präsidentschaft demnach bereits mit Millionen Followern auf der für ihn wichtigen Kommunikationsplattform starten. Bidens Amtsantritt wird dahingehend anders verlaufen.

Laut Twitter wird der Transfer in mehreren Schritten passieren. Die von Trumps Team betriebenen Konten werden als Erstes zur Archivierung an das Nationalarchiv der USA geschickt, alle innerhalb der letzten vier Jahre abgesetzten Tweets werden dann öffentlich zugänglich sein. Anschließend erhält Bidens Team Zugang zu den oben genannten Accounts.

Konten werden migriert

Bereits bestehende Twitter-Konten des Biden-Teams werden zudem in die offiziellen Regierungsaccounts übergehen. Darunter befindet sich @Transition46, das zu @WhiteHouse wird. @PresElectBiden wird zu @POTUS. Zudem wird mit @SecondGentleman ein neues Konto geschaffen, das vom Ehemann der zukünftigen Vizepräsidentin Kamala Harris – und somit dem ersten "Second Gentleman" in der US-Geschichte – genutzt werden darf.



Vorgehen gegen Falschinformationen

Wie erwähnt werden die derzeit 33,3 Millionen Follower des @POTUS-Accounts dabei zurückgesetzt, Biden muss seine Präsenz auf Trumps liebstem Kommunikationskanal von Grund auf selbst hochziehen. Am Tag des Amtsantritts soll jeder, der einem der fünf offiziellen Twitter-Accounts folgt, eine Benachrichtigung über die Archivierung erhalten. Gleichzeitig will die Plattform auch während des Prozesses der Amtsübergabe gegen Falschinformationen und Gewaltaufrufe vorgehen.

Abgesehen von englisch- und deutschsprachigen TV-Sendern kann die Amtseinführung natürlich auch im STANDARD-Ticker live mitverfolgt werden. Dort wird am Mittwoch ab 15 Uhr der Verlauf der Machtübergabe dokumentiert und mit weiteren relevanten Informationen ergänzt. (red, 20.1.2021)