Liebe Leserin, lieber Leser,

Das Video über die Auswirkungen eines Atombombenabwurfs auf Wien hat die Gemüter hochgehen lassen. Kritiker werfen dem Außenministerium Steuergeldverschwendung und mangelnde Sensibilität vor. Eine Gruppe von Youtubern hat nun eine Parodie des Clips veröffentlicht, in dem die Riesenechse Godzilla die Bundeshauptstadt angreift. Außerdem wagen wir gleich zwei Rückblicke. Einmal inspizieren wir die bizarrsten Aussagen zu IT-Themen des Ex-US-Präsidenten Donald Trump. Und dann haben wir uns für einen Retro-Test von Stalker: Shadow of Chernobyl, zurück in die "Zone" rund um das havarierte Atomkraftwerk gewagt.

Wir wünschen gute Lektüre!

Godzilla-Video parodiert Atombomben-Clip des Außenministeriums

Rückblick: Donald Trumps bizarrste Aussagen über IT-Security

"Stalker" im Retro-Test: Zurück in die "Zone" von Tschernobyl

Abschaltung von Flash legte Eisenbahnlinie lahm

Twitch-Star Jens Knossalla erhält eigene Late-Night-Show auf RTL

War früher die Zukunft besser? "Matrix" und Co im Überblick