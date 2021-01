Dan Riccio könnte unter anderem für das neue faltbare iPhone verantwortlich sein.

Foto: Apple

Seit neun Jahren ist Dan Riccio Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple. Diese Position beinhaltet die Hauptverantwortung für Apples wichtigste Hardware, etwa Mac, iPhone und iPad. Die neue Rolle für Riccio sieht vor, dass er an einem noch unbekannten neuen Projekt arbeiten wird.

Nachfolger schon gefunden

Die Position von Riccio wird sein bisheriger Vize John Ternus einnehmen, der seit 2001 bei Apple angestellt ist. Ternus war zuletzt Chef des Hardware-Design-Teams, das unter anderem für das iPhone 12 und Apples M1-Chip verantwortlich war. Wie wichtig die Rolle ist, zeigt sich daran, dass Riccio direkt an Tim Cook berichten.

Spannend bleibt das neue Aufgabengebiet von Riccio, der laut Apple an einem "neuen Projekt" arbeiten soll und jetzt den Titel Vice President of Engineering trägt. Riccio freut sich laut erstem Statement auf die kommenden Herausforderungen. "Ich werde all meine Energie darauf fokussieren, bei Apple etwas völlig Neues zu schaffen." Eine ähnliche Wortspende hörte man 2012 von Riccios Vorgänger Bob Mansfield, der ebenfalls den Wechsel vom Hardware-Chef zum Bereich "neue Projekte" vollzog. Mansfield, der zuletzt mitverantwortlich für das Apple-Auto war, ging im Dezember 2020 in Pension. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Riccio seine Agenden übernehmen wird.

Geheimes Projekt



Von welchem "geheimen Projekt" die Rede ist, darüber kann spekuliert werden. Apple arbeitet aktuell an einigen Projekten, die noch nicht veröffentlicht wurden. So ist eine AR-Brille schon länger im Gespräch und soll dieses Jahr bereits erscheinen. Den Fortschritt dieses Projekts könnte Riccio genauso überwachen wie ein mögliches faltbares iPhone. Grundsätzlich wären das schon ausreichend Agenden, ob da tatsächlich noch ein völlig von Gerüchten verschontes Projekt versteckt ist, wird man in den nächsten Monaten vielleicht erfahren. (aam, 26.1.2021)